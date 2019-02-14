Avusturya’dan

Viyana, 14 Şubat 19 : Avusturya’da Amazon şirketine “tekel yasasına (Kartel)” aykırı davrandığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.



Avusturya Rekabet Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Amazon hakkında Avusturya ve Avrupa Birliği (AB) tekel kanununa aykırı davrandığı suçlamasından dolayı soruşturma başlatıldığı duyuruldu.



Açıklamada, Aralık 2018\'de bazı Avusturya firmalarının Amazon’un tekel oluşturma çabası içinde olduğu suçlamalarında bulunduğu belirtilerek, elektronik pazarlama firmasının kendi ürünlerini ön planda tuttuğu, bünyesinde yer alan kimi firmaların hesaplarını nedensiz ve aniden kapattığı, gönderme bilgilerine ilişkin gerçek dışı bilgilendirmede bulunduğu ileri sürüldü.



Amazon’a bünyesindeki işletmelere yönelik eşit rekabet koşullarını ortadan kaldıracak uygulamalar içinde olduğu şüphesiyle soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, henüz firmayla görüşülemediği, benzer sorunların yaşandığı Almanya ile ortak hareket edileceği bildirildi.



(AA/RU/HA)