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Avusturya\'da Geçici Hükümet Yemin Ederek Göreve Başladı

Viyana, 22 Mayıs 19 (.): Avusturya’da erken seçimlerin yapılacağı eylül ayına kadar ülkeyi yönetecek geçici hükümet yemin ederek göreve başladı.

Avusturya\'da Geçici Hükümet Yemin Ederek Göreve Başladı

Viyana, 22 Mayıs 19 (.): Avusturya’da erken seçimlerin yapılacağı eylül ayına kadar ülkeyi yönetecek geçici hükümet yemin ederek göreve başladı.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 15:26
Avusturya\'da Geçici Hükümet Yemin Ederek Göreve Başladı

Viyana, 22 Mayıs 19 (.): Avusturya’da erken seçimlerin yapılacağı eylül ayına kadar ülkeyi yönetecek geçici hükümet yemin ederek göreve başladı.

Eski Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache’ye ait, internette yer alan Rusya ile pazarlık görüntülerinin ardından erken seçim kararı alınan ülkede, Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Özgürlük Partisinin (FPÖ) oluşturduğu aşırı sağcı koalisyon hükümetinin çökmesiyle FPÖ’nün boşalttığı bakanlıklara uzman ve bürokratlar getirilerek seçim hükümeti oluşturuldu.

Aşırı sağcı partinin boşalttığı 5 bakanlığa, Başbakan Sebastian Kurz’un önerdiği isimlerin getirilmesini onaylayan Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, yeni hükümetin yemin töreninde yaptığı konuşmada, geçici hükümetin istikrar ve huzur içinde erken seçimlere gidilmesi için özveriyle çalışması gerektiğini söyledi.

Başbakan Sebastian Kurz da geçici hükümetin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanının isteği doğrultusunda 24 saatlik bir zaman diliminde geçici hükümetin yeni üyeleri belirlenerek göreve başlamalarının sağlandığını dile getirdi.

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Kurz, ülkenin olağanüstü koşullardan geçtiğini kaydederek, "Kriz içindeki bir partinin ülkeyi krize sürüklemesini engellemek için gerekli adımları atmamız gerekiyordu." dedi.

Geçici hükümetin görevinin normal bir hükümete oranla farklı olduğunu ifade eden Kurz, "Geçici hükümetin amacı seçim gününe kadar ülkeyi istikrarlı şekilde idare etmektir." diye konuştu. 

Buna göre, aşırı sağcı partinin önerisiyle Dışişleri Bakanlığına getirilen Karin Kneissl’ın dışında 
FPÖ’lü bakanların yerine uzman ve bürokratlar atanmış oldu.

Öte yandan, meclisin en küçük grubu Liste Jetzt’in başvurusu doğrultusunda pazartesi günü Mecliste Başbakan Kurz hakkında güven oylaması yapılacak.

Avusturya'da cuma günü ortaya çıkan eski Başbakan Yardımcısı ve FPÖ Genel Başkanı Heinz Christian Strache'ye ait Rusya ile pazarlık görüntülerinin ardından Strache bütün görevlerinden istifa ettiğini açıklamış, bunun üzerine Başbakan Sebastian Kurz da aşırı sağcı parti ile kurulan koalisyon hükümetinin sona erdiğini ve erken seçime gidileceğini duyurmuştu. 

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen de seçimlerin eylülde yapılacağını açıklamıştı.
 
(AA/FEZ)
 

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