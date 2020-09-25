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Avusturya’da Çevrecilerden İklim Protestosu

Viyana, 25 Eylül 20 : Avusturya\'nın başkenti Viyana\'da, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya dikkat çekmek ve çevrenin korunması için daha etkin politikalar hayata geçirilmesi talebiyle gösteri düzenlendi.

25 Eylül 2020 Cuma 17:29
Avusturya’da Çevrecilerden İklim Protestosu
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Viyana, 25 Eylül 20 : Avusturya'nın başkenti Viyana'da, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya dikkat çekmek ve çevrenin korunması için daha etkin politikalar hayata geçirilmesi talebiyle gösteri düzenlendi.

Göstericiler, Viyana'nın 3 farklı noktasından harekete geçerek şehrin önemli meydanlarından Schwarzenbergplatz’da toplandı.

Başkentteki yolların büyük bir kısmının trafiğe kapatıldığı protestoda göstericiler, "Derhal iklim korunmalı", "Daha temiz bir gelecek", "Başka bir evren yok" yazılı pankartlar taşıdı.

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Burada yapılan konuşmalarda, doğal kaynakların korunması, yenilenebilir enerjinin teşvik edilerek karbon emisyonunun çevreye verdiği zararların azaltılması için kalıcı yeni düzenlemeler yapılması istendi.

Konuşmacılar, özellikle son bir yıldır dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ülkelerin iş birliği içinde hareket ettiğini hatırlatarak, küresel ısınma, çevrenin korunması gibi bütün dünyayı olumsuz etkileyen sorunlara yönelik kalıcı çözümler bulunabilmesi için de siyasilerin sorumluluk içinde hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

Dünyanın birçok yerinde "Friday for Future" platformu tarafından düzenlenen etkinliklere Avusturya’da başkent Viyana’nın yanı sıra çok sayıda şehirde yapılan gösterilerle destek verildi.

(AA/RU/YIL)
 

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