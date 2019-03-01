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Avusturya’da "bozkurt" İşareti Artık Yasak

ÜLKEDE

Avusturya’da "bozkurt" İşareti Artık Yasak

ÜLKEDE

01 Mart 2019 Cuma 13:44
Avusturya’da

ÜLKEDE "BOZKURT" İŞARETİNİ DE YASAKLAYAN "SEMBOL YASASI" YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

BOZKURT İŞARETİ YAPANLARA 4 BİN AVROYA KADAR PARA CEZASI UYGULANACAK

Viyana, 1 Mart 19 : Avusturya’da “aşırıcılık ve siyasal İslam ile mücadele” gerekçesiyle aralarında "Bozkurt" sembolünün de bulunduğu, çeşitli gruplara ait işaret ve sembollerin kamuya açık yerlerde kullanımını yasaklayan "Sembol Yasası" yürürlüğe girdi.

Avusturya’da Aralık 2018’de Meclis'te kabul edilen sembol yasası, geçen ay yasalaşma sürecini tamamlayarak, 1 Mart 2019 itibariyle yürürlüğe girdi.

Ülkede 2015'te DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin propagandalarını önlemek amacıyla hayata geçirilen sembol yasası, Müslüman Kardeşler, HAMAS, Lübnan’daki Hizbullah’ın askeri kanadı, terör örgütü PKK, Hırvat milliyetçi USTAŞA gibi gruplara ait sembol ve işaretler de dahil edilerek genişletildi.

Yasa kapsamında bu gruplara ait yaklaşık 13 flama, sembol ve işaret yasaklanırken, yasaya aykırı davrananlara 4 bin avroya kadar para veya bir ay hapis cezası verilebilecek. Yasağın tekrar edilmesi durumunda 10 bin avro veya 6 hafta hapis cezası öngörülüyor.

Bulundukları ülkelerde yasal çerçevede faaliyetlerini yürüten Müslüman Kardeşler’e ait amblem ve MHP ve Ülkü Ocaklarının kullandığı Bozkurt işaretinin yasaklanması, PKK terör örgütüyle aynı kefeye konulması tepkilere neden olmuştu.

Türkiye’nin sert tepki gösterdiği yasada, hangi sembol, amblem ve flamaların kullanılmayacağı resimli şekilde anlatıldı. Buna göre Bozkurt işareti, hilal içinde Bozkurt sembollerinin çeşitli versiyonları yasak listesine girdi.

Öte yandan terör örgütü PKK’nın kullandığı çok sayıda sembol, amblem ve flama yerine yalnız bir sembolün yasak listesine alınması, aşırı sağcı hükümetin terör ve aşırıcılıkla mücadele söyleminde samimi olmadığı yorumlarına yol açtı.

Yasa metninde dini sembol ve işaretlerin yasak listesine alınmadığı belirtilmiş olmasına rağmen, HAMAS’a ait semboller arasında Kelime-i Tevhid’in de yasaklanmış olması ülkedeki Müslümanların tepkisine neden oldu.

TÜRKİYE'DEN AVUSTURYA'YA KINAMA

Tartışmalı yasaya Türkiye sert tepki göstermiş, Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Avusturya'da parlamentoda kabul edilen ve yasalaşma süreci tamamlanan 'Sembol Yasası'nın 'Bozkurt' işaretini içerecek şekilde 1 Mart 2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olmasını kabul etmiyor ve bir kez daha şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verilmişti.

(AA/RU/ÖK)
 

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