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Avusturya'da İsrail ve ABD protesto edildi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen gösteride, İsrail'in Filistinlilere karşı hukuk dışı eylemleri ve ABD'nin bu ülkeye verdiği destek protesto edildi.

04 Ağustos 2020 Salı 09:11
Avusturya'da İsrail ve ABD protesto edildi
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İsrail hukuksuzluğu bu kez Avusturya'da protesto edildi.

ABD'nin Viyana Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, "Filistin topraklarının işgaline hayır", "Avusturya, İsrail ve ABD emperyalizmini desteklememeli" ve "İsrail’e boykot, işgale hayır" yazılı pankartlar açtı.

Fotoğraf: AA

Burada yapılan konuşmalarda İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri ilhak planına tepki gösterilerek, bölgede huzurun hakim kılınabilmesi için 1967 anlaşması doğrultusunda iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Fotoğraf: AA

İsrail'le iş birliğine hayır

Konuşmacılar, özellikle Avusturya ve Almanya'nın İsrail ile siber alanda gerçekleştireceği askeri iş birliği ve İsrail’den tedarik edilmek istenen güvenlik sistemlerinin durdurulması çağrısında bulundu.

Fotoğraf: AA

Gösteride konuşan Katolik Papaz Franz Sieder, din adamı olarak barışın hayat bulabilmesi için mazlumun yanında yer alması gerektiğini belirterek, İsrail-Filistin sorununda mazlum tarafın Filistinliler olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

Avusturya'da iktidar tamamen İsrail yanlısı

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Sieder, soğuk savaş döneminde Avusturya'nın tarafsızlık ilkesini benimseyerek hareket ettiğini ancak Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un bu tarafsızlık prensibine aykırı davranarak tamamen İsrail yanlısı politikalar geliştirdiğini anlattı.

Fotoğraf: AA

Nazilerin Yahudilere İkinci Dünya Savaşı sırasında uyguladığı soykırımın dünya tarihinin en büyük insanlık suçlarından biri olduğunu hatırlatan Sieder, "Nazilerin Yahudilere yaptığı soykırımın üzerimizde oluşturduğu baskı nedeniyle, bugün İsrail’in Filistinlilere uyguladığı hukuk dışı uygulamalara sessiz kalmamalıyız" diye konuştu.

Fotoğraf: AA

Papaz Sieder, "İsrail’in uluslararası hukuka aykırı eylemlerini eleştirdiğim için kimse bana antisemitik damgasını vuramaz" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından yürüyüşe geçen göstericiler, şehrin önemli caddelerini trafiğe kapatarak, İsrail'le yapılması planlanan siber tatbikata tepki göstermek amacıyla şehrin eski askeri yerleşkelerinden Stift Garnizonuna kadar yürüdü. 

Fotoğraf: AA

İsrail, Filistinlilere ait 3 evi ruhsatsız oldukları gerekçesiyle yıktı

İsrail ise hukuksuz uygulamalarına devam ediyor.

İşgal altındaki Kudüs'te Filistinlilere ait 3 ev daha İsrail yönetimi tarafından yıktırıldı. Gerekçe olarak evlerin ruhsatsız olması gösterildi.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli bahanelerle yıkıyor.

Filistin Ulusal Bilgi Merkezi'nin verilerine göre, İsrail, Kudüs'ü işgal ettikten bu yana Filistinlilere ait bin 900'den fazla evi yıktı.  

Anahtar Kelimeler:
Avusturya Protestolar
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