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Avusturya'da İran nükleer anlaşması görüşülüyor

Avusturya'da İran nükleer anlaşması görüşülüyor

28 Temmuz 2019 Pazar 12:33
Avusturya'da İran nükleer anlaşması görüşülüyor

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İran nükleer anlaşmasına taraf ülkelerin temsilcileri anlaşmayı görüşmek üzere biraraya geldi.
Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmaya taraf İran, Çin, Rusya, Fransa, Almanya, İngiltere ve Avrupa Birliği'nden (AB) üst düzey yetkililer, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Genel Sekreteri Helga Schmid başkanlığında toplandı.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, İran nükleer anlaşmasının tüm yönleri ve nasıl sürdürüleceği ele alınacak.
Toplantıda, özellikle İngiltere, Fransa ve Almanya'nın ABD yaptırımlarını aşıp İran ile ticarete devam edebilmek için kurdukları ve "ticari faaliyetlere özel araç desteği" INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchnages) adı verilen mekanizmanın işleyişine ilişkin görüşmeler yapılacak.

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ABD yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.
İran, anlaşmanın tarafı BM Güvenlik Konseyi üyeleri ve Almanya'dan mutabakatın korunmasını istemiş ancak beklentisi karşılanmamıştı. Bunun üzerine Tahran yönetimi, anlaşmada belirtilen uranyum stok miktarını 1 Temmuz'da, zenginleştirilmiş uranyum limitini ise 8 Temmuz'da aştığını duyurmuştu.

 

Son Güncelleme: 28.07.2019 15:37
Anahtar Kelimeler:
AvusturyaIran Nükleer Anlaşması
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