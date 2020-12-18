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Avusturya'da göstericiler Yunanistan'daki sığınmacılar için meydanlara indi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki "Kara Tepe" kampında yaşayan sığınmacılar için protesto gösterileri düzenlendi. Sığınmacıların Avrupa'ya geçmesini talep eden göstericiler, insani trajedinin sona ermesini istedi.

18 Aralık 2020 Cuma 09:28
Avusturya'da göstericiler Yunanistan'daki sığınmacılar için meydanlara indi
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Midilli'de Moria kampı eylül ayında art arda çıkan yangınlarla küle dönünce, binlerce sığınmacı geçici olarak "Kara Tepe" kampına yerleştirildi. Ancak sığınmacılar burada elverişsiz koşullarda yaşamak zorunda bırakıldı. 

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da binlerce kişi, dünyanın dikkatini bu sığınmacılara çekmek için meydanlara indi. Göstericiler, sığınmacıların Avrupa’ya alınması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan göstericiler, "Sığınmacılar için yerimiz var", "Utanın", "İltica insani bir haktır" yazılı pankartlar açtı. Göstericiler, sığınmacıların durumlarının salgın sürecinde çok daha kötüleştiğine dikkat çekildi.

Başbakan Sebastian Kurz ve ekibinin sığınmacı politikalarına tepki gösteren grup, Avusturya’da sığınmacılar için yeterince imkan bulunduğunu dile getirdi. 

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Anahtar Kelimeler:
Avusturya GöstericilerYunanistandaki Sığınmacılar
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