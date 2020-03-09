Avusturya'da çığ altında kalan 5 kişi hayatını kaybetti

Polis Sözcüsü Kerstin Hinterecker, basına yaptığı açılamada, yaklaşık 3 bin metre yüksekliğindeki dağda meydana gelen çığda 3'ü kadın 5 dağcının öldüğünü belirtti.
Yukarı Avusturya Kurtarma Birimi Başkanı Christoph Preimesberger de Çekya vatandaşı 5 kişinin yaklaşık 400 metre uzunluğunda ve 150-200 metre genişliğinde bir kar kütlesinin altında kaldığını, kurtarma ekiplerinin olay yerine çok kısa sürede ulaşmalarına rağmen kimsenin kurtarılamadığını söyledi.
Polis Sözcüsü Kerstin Hinterecker, basına yaptığı açılamada, yaklaşık 3 bin metre yüksekliğindeki dağda meydana gelen çığda 3'ü kadın 5 dağcının öldüğünü belirtti.