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Avusturya Avrupa'da herkese aşı zorunluluğu getiren ilk ülke oldu

Avusturya'da koronavirüs aşı zorunluluğuna ilişkin yasa tasarısı toplumun belirli kesimlerinin itirazlarına rağmen muhalefetteki iki partinin de desteğiyle meclisten geçti.

21 Ocak 2022 Cuma 09:00
Avusturya Avrupa'da herkese aşı zorunluluğu getiren ilk ülke oldu

Avusturya'da koronavirüs aşı zorunluluğunun mecliste sandalyesi bulunan 5 partiden dördünün oylarıyla kabul edilmesiyle, Avusturya, Avrupa'da herkese aşı zorunluluğu getiren ilk ülke oldu.

Yasa tasarısına ilişkin oylama öncesinde mecliste özellikle aşırı sağcı FPÖ ve iktidar partileri arasında şiddetli tartışmalar gerçekleşti.

FPÖ Genel Başkanı Herbert Kickl, aşı zorunluluğunun uygulanmak istenmesinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, düzenlemeyi "totaliter anlayışa zemin hazırlayan bir adım" olarak yorumladı.

Kickl aşı zorunluluğunu "sağlık komünizmi" olarak niteledi.

İktidar temsilcileri Kickl'ın ifadelerine tepki göstererek, aşının insanların yaşamlarını kurtardığını, aksi yöndeki açıklamaların toplumu bölmeye hizmet ettiğini söyledi.

Aşı zorunluluğu şubatta başlıyor

Şubatta yürürlüğe girecek aşı zorunluluğu 18 yaş altı, gebe ve tıbben aşı yaptırmasında sakınca bulunan kişiler dışında herkesi kapsayacak.

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Düzenleme kademeli olarak uygulanacak, öncelikli olarak 15 Mart'a kadar ilgili bakanlıklar aşı zorunluluğuna ilişkin vatandaşları bilgilendirecek.

16 Mart'tan itibaren aşı zorunluluğuna ilişkin kontroller çeşitli yollarla başlayacak. Daha sonra belirli periyotlarla kontrollerin dijital platformlarda yapılmasını sağlayacak teknik sistem kullanılmaya başlanacak.

Bu teknik sistem üzerinden yılın belirli zamanlarında aşı kontrolleri yapılmasıyla aşı yaptırmamışlara yönelik cezai işlem uygulanacak.

3600 euroya kadar para cezası

Mazeretsiz aşı yaptırmayanlar, 600 ila 3 bin 600 euroya kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Yaklaşık 9 milyon nüfuslu Avusturya'da vatandaşların yüzde 72'si iki doz aşı yaptırırken, henüz aşı yaptırmayan 1,5 milyona yakın kişiye yönelik şartlar marttan itibaren zorlaşacak.

Ülkede virüsün ortaya çıktığı Mart 2020'den itibaren toplam vaka sayısı, 1 milyon 500 binin üzerine çıkarken, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14 bine yaklaştı.

Avusturya dünya genelinde herkese yönelik aşı zorunluluğu getiren 7. ülke oldu. Avrupa'da her ne kadar bazı ülkelerde belirli meslek grubu ya da yaşın üzerindekilere yönelik aşı zorunluluğu olsa da henüz herkesi kapsayan benzer bir düzenleme bulunmuyor.

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