Avustralya’da Yaklaşık 275 Balina Sığ Sularda Mahsur Kaldı

Avustralya’nın Tazmanya eyaletindeki Macquarie Heads bölgesinde yaklaşık 275 balinanın sığ sularda mahsur kaldığı bildirildi.
Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, eyaletin Batı Kıyılarındaki Macquarie Heads bölgesinde mahsur kalan balinaları kurtarmak için Temel Sanayi Bakanlığı ve Parklar, Su ve Çevre (DPIPWE) dairesinden uzman ekipler ile Tazmanya Polisi bölgeye gönderildi.
Türü belli olmayan ancak pilot balina oldukları tahmin edilen memelileri, sıkıştıkları sığ sulardan kurtaracak teknik malzemeleri taşıyan ekipler de yola çıktı.
Bölgeye ulaşacak uzmanlardan gelecek istekleri değerlendireceklerini açıklayan DPIPWE, ihtiyaç duyulması halinde halktan yardım talep edeceklerini duyurdu.
DPIPWE'nin Deniz Koruma Programı'na göre, Tazmanya, balina ve yunusların toplu olarak karaya oturduğu Avustralya’daki tek eyalet olarak biliniyor.