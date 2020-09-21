Avustralya’da Timsahlarla Dolu Nehre Giren Balina Okyanusa Döndü

Avustralya’nın Kuzey Bölgesi’nde göç yolunu kaybederek yanlışlıkla timsahların yoğun olduğu nehre giren dev kambur balinanın okyanusa geri döndüğü açıklandı.

Avustralya Yayın Kurumunun haberine göre, 2 Eylül’de görüldüğü Doğu Timsah Nehri'nde 30 kilometre içerilere kadar giren 16 metre uzunluğundaki kambur balina, yaklaşık iki hafta sonra çıkış yolunu bularak Antarktika’daki evine doğru yola çıktı.

Kambur balina, ülkenin kuzeyindeki Kakadu Ulusal Parkı'ndaki nehirden hafta sonunda meydana gelen yüksek gelgitler sırasında çıkış yolunu bulmayı başardı.



Göç yolundan yanlış dönüş yaparak nehre giren üç balinadan ikisi kısa bir süre nehirde kaldıktan sonra çıkış yolunu bularak okyanusa geri dönmüştü.Avustralya’da ilk kez yaşanan olayda, Doğu Timsah Nehri’ne giren balinanın, görüş mesafesinin sıfır olduğu su altında teknelere çarpmasından ve nehrin sığ kısımlarında mahsur kalarak timsahlara yem olmasından korkuluyordu.