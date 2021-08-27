banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Aşı olmayanları aforoz edin!
Aşı olmayanları aforoz edin!
KKTC’de 16 bin 931 testle 178 pozitif vaka…
KKTC'de 178 yeni vaka
Adalıer Gaz Satış Tesisleri’ne baskın!
Tüpgaz istifçiliğine ceza!
Acil Durum Hastanesi'nde durum vahim
Pandemi Hastanesi'nde durum vahim
banner376

Avustralya’da, Pfizer/Biontech aşısı 12 yaş ve üzeri herkese vurulacak

Avustralya Aşılama Teknik Danışma Grubu (ATAGI), ülkenin ilaç düzenleme kurumu Terapötik Ürünler İdaresi (TGA) tarafından onaylanan Pfizer/BioNTech’in ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12 yaş ve üzerindeki tüm Avustralyalılara vurulmasına onay verdi.

27 Ağustos 2021 Cuma 09:45
Avustralya’da, Pfizer/Biontech aşısı 12 yaş ve üzeri herkese vurulacak

Avustralya'nın aşılar konusundaki karar organı olan ATAGI'dan yapılan açıklamaya göre, TGA’nın geçtiğimiz ay onayladığı Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının 12 ila 15 yaş grubundakilere de vurulması onaylandı.
ATAGI, daha önce TGA’dan onay alan aşının 16 yaş üzerindeki Avustralyalılara uygulanmasına izin vermişti.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, başkent Canberra’da yaptığı açıklamada, kararla birlikte 12 yaş ve üzeri tüm Avustralyalıların Pfizer/BioNTech aşısı vurdurma imkanına sahip olacağını duyurdu, söz konusu yaş grubundakilerin 13 Eylül'den itibaren aşılarını yaptırmak için randevu alabileceklerini söyledi.
Avustralya'da Pfizer/BioNTech ve AstraZeneca aşıları marttan bu yana kullanılırken, TGA’dan onay alan Moderna ve Johnson & Johnson tarafından üretilen aşılar henüz ülkeye ulaşmadı.
Aşılama oranlarının yüzde 70 ila 80 oranına ulaştığında Kovid-19 yasaklarını kaldırmayı planlayan Avustralya’da, nüfusun yüzde 55,2'si ilk doz, yüzde 32,3'ü ise ikinci doz aşıyı oldu.


AVUSTRALYA’DA KOVİD-19’DAN ÖLENLERİN SAYISI 993’E ÇIKTI
Delta varyantının en fazla yeni vaka sayısına ve can kayıplarına neden olduğu Yeni Güney Galler’in eyaletinin başkenti Sydney’de son 24 saatte 882 kişi daha Kovid-19’a yakalanırken 2 kişi hayatını kaybetti.
Eyaletteki can kaybı 137’ye, Avustralya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı da 993’e yükseldi.

banner341
Öte yandan son aylarda Kovid-19'dan can kaybı yaşanmayan ülkenin diğer eyaletlerinden Victoria'da 79, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 21 kişinin daha virüse yakalandığı bildirildi.
Toplam 48 bin 827 kişinin virüse yakalandığı Avustralya’da, halen 14 bin 884 aktif vakadan 136'sı yoğun bakımda olmak üzere 840 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.


YENİ ZELANDA’DA SON 24 SAATTE 70 KİŞİ DAHA KOVİD-19’A YAKALANDI
Tam kapanmanın yürürlükte olduğu Yeni Zelanda’da, son 24 saatte 70 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu açıklandı.
Aktif vaka sayısının 284’e yükseldiği ülkede, 17 kişi hastanede tedavi görüyor.
Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 3 bin 297 Kovid-19 vakası görülürken, virüse yakalanan 26 kişi hayatını kaybetti.

 

banner360
Son Güncelleme: 27.08.2021 09:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB'li yetkililer Kabil'deki havalimanı saldırısını kınadı
AB'li yetkililer Kabil'deki havalimanı saldırısını kınadı
Dördüncü dalgada daha çok aşılı olmayan ölüyor
Dördüncü dalgada daha çok aşılı olmayan ölüyor
Guterres'ten "Afganistan" için toplantı çağrısı
Guterres'ten "Afganistan" için toplantı çağrısı
Kabil'de peş peşe patlamalar
Kabil'de peş peşe patlamalar
Sokak lambalarından yansıyan ışık kirliliği nedeniyle böcekler yok oluyor
Sokak lambalarından yansıyan ışık kirliliği nedeniyle böcekler yok oluyor
Üçüncü doz covid-19 aşısı antikor seviyesini üç kattan fazla artırıyor
Üçüncü doz covid-19 aşısı antikor seviyesini üç kattan fazla artırıyor
Youtube, covid-19 hakkında dezenformasyon içeren videoları kaldırdı
Youtube, covid-19 hakkında dezenformasyon içeren videoları kaldırdı
İngiltere vatandaşlarını uyardı: “Kabil havalimanına gitmeyin!"
İngiltere vatandaşlarını uyardı: “Kabil havalimanına gitmeyin!"
Dünya Bankası'ndan Lübnan'a 25 milyon dolarlık destek
Dünya Bankası'ndan Lübnan'a 25 milyon dolarlık destek
MRNA aşılarının Delta varyantı enfeksiyonuna karşı etkinliği yüzde 66'ya geriledi
MRNA aşılarının Delta varyantı enfeksiyonuna karşı etkinliği yüzde 66'ya geriledi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim