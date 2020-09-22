banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1091
ALTIN
468.375
DOLAR
7.6376
STERLİN
9.8475
EURO
8.9638
Tatar 2. turda kimi destekleyecek?
Tatar 2. turda kimi destekleyecek?
Bir sağ lider ilk defa bunu söylüyor!
Bir sağ lider ilk defa...
Su tankerlerinin intikamı...
Su tankerlerinin intikamı...
Özersay’ın ikilemi cellatı olur mu?
Özersay’ın ikilemi cellatı olur mu?
banner376

Avustralya’da Kovid-19’dan Can Kaybı 854’e Çıktı

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) can kayıplarının sürdüğü Avustralya’nın Victoria eyaletinde 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 854'e yükseldi.

22 Eylül 2020 Salı 09:40
Avustralya’da Kovid-19’dan Can Kaybı 854’e Çıktı
banner337
banner351

 Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) can kayıplarının sürdüğü Avustralya’nın Victoria eyaletinde 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 854'e yükseldi.

Avustralya’da Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybı ve vaka sayısının kaydedildiği Victoria eyaletinin Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'de düzenlediği basın toplantısında, 28 kişiye daha virüs teşhisi konulan eyalette 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Eyaletteki yaklaşık 750 aktif vakandan 8’i yoğun bakımda olmak üzere 83 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü belirten Başbakan Andrews, son 24 saatte elde edilen verilere göre, yürürlükteki yasakların planlandığı gibi 28 Eylül’de hafifletilmesini engelleyecek bir durum olmadığını söyledi.

Vaka sayısındaki son 14 günlük ortalamanın 28 Eylül’e kadar 30 ila 50'de kalması durumunda söz konusu tarihte yasakları hafifleteceklerini hatırlatan Andrews, “O tarihe birkaç gün kala şimdiki ortalama 32.8. Kesinlikle her şey yolunda. Bu, kurallara uyan her Victoryalının sıkı çalışmasının ve bağlılığının bir kanıtıdır. Onlara teşekkür ediyorum.’’ ifadelerini kullandı.

Ülkenin diğer eyaletlerinde virüs kaynaklı ölüm yaşanmazken, Victoria’da 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle eyaletteki can kaybı 766’ya, ülke genelinde Kovid-19’dan ölenlerin sayısı da 854’e yükseldi.

Virüse yakalanan 26 bin 939 Avustralyalının 20 bin 76’sı Victoria eyaletine kayıtlı.

Kovid-19 nedeniyle hastalanan 24 bin 152 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkedeki toplam 910 aktif vakadan 8’i yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 107’si çeşitli hastanelerde tedavi görüyor. 

VİCTORİA HALKINDAN BAŞBAKAN ANDREWS’A DESTEK

The Australian gazetesi için yapılan anketten, ikinci dalgayı yaşayan Victoria eyaletindeki salgının önlenmesine yönelik sıkı tedbirleri uygulamaya koyduğu için eleştirilere uğrayan Başbakan Daniel Andrews’a destek çıktı.

Ankete katılanlardan yaklaşık yüzde 62’si, eyaletteki ikinci dalganın otel karantinasındaki ihmallerden kaynaklanmasına rağmen, Başbakan'ın krizi iyi yönettiğini savunurken, yüzde 35’i de salgını kötü bir şekilde ele aldığını düşünüyor.

Victoria’da 9 Haziran’da yeni vaka sayısının sıfıra inmesinin ardından, yurt dışından dönenlerin karantinada tutulduğu otellerdeki ihmallerden yayılmaya başlayarak ikinci dalgaya dönüşen salgında, günlük vaka sayıları 725’e kadar çıkmıştı.

banner341
Kovid-19 salgınını durdurmak amacıyla 2 Ağustos’ta ilan edilen eyalet genelindeki "felaket durumu" ve eyaletin başkenti Melbourne'deki olağanüstü hal kapsamında 28 Eylül’e kadar 21.00 ila 05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Yasakların kaldırılmasını isteyen bazı Avustralyalılar, Andrews yönetimindeki hükümetin uygulamalarına tepki göstererek Melbourne kentinde protesto gösterileri düzenlemişti.

GÜNEY AVUSTRALYA VE QUEENSLAND, NSW İLE SINIRLARINI AÇACAK

Yeni Güney Galler'de (NSW) gece yarısına kadar vaka kaydedilmezse sınırları açacaklarını açıklayan Güney Avustralya Eyalet Başbakanı Steven Marshall, sınırların açılmasının aileler ve işletmeler üzerindeki ağır yükü hafifleteceğini söyledi.

Yeni uygulama kapsamında NSW’den eyalete gelecek kişilerin, 14 gün karantinada kalmasına da gerek duyulmayacak.

Bugün yeni Kovid-19 vakası kaydedilmeyen Queensland'in Başbakanı Annastacia Palaszczuk, düzenlediği basın toplantısında, NSW’nin bazı bölgeleriyle olan sınırlarını yeniden açacaklarını duyurdu.

NSW’nin Byron Bay, Ballina, Lismore, Richmond Valley ve Glen Innes bölgelerinde yaşayanların 1 Ekim’den itibaren form doldurarak Queensland’e girebileceklerini belirten Başbakan Palaszczuk, ‘‘Bu alanların Queensland ile pek çok ortak noktası var. İşlerinin çoğunu Queensland’de yapıyorlar, bu yüzden bunun alınacak doğru önlem olduğuna inanıyoruz." şeklinde konuştu.

YENİ ZELANDA’DA İKİ GÜNDÜR YENİ KOVİD-19 VAKASI KAYDEDİLMEDİ

Yeni Zelanda Halk Sağlığı Genel Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, dünkü sıfır vaka kaydının ardından bugün de yeni Kovid-19 vakası görülmediğini açıkladı.

Ülkedeki toplam aktif vaka sayısının düne göre bir kişinin daha iyileşmesiyle 61’e düştüğünü belirten Bloomfield, hastanedeki 3 Kovid-19’lu hastanın tedavisine devam edildiğini kaydetti.

Yeni Zelanda'da virüse yakalandığı belirlenen 1815 kişiden 1729’u sağlığına kavuşurken, 25 kişi hayatını kaybetmişti.

banner360
Son Güncelleme: 22.09.2020 09:51
Anahtar Kelimeler:
Avustralyanın Victoria Eyaleti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyada Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 23 Milyonu Geçti
Dünyada Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 23 Milyonu Geçti
Endonezya'da Şiddetli Yağışlar Hayatı Felç Etti
Endonezya'da Şiddetli Yağışlar Hayatı Felç Etti
Japon üreticiden Kovid-19'u yok edecek Ultraviyole ışın yayan cihaz
Japon üreticiden Kovid-19'u yok edecek Ultraviyole ışın yayan cihaz
Nijerya'da 96 Silahlı Çete Üyesi Yakalandı
Nijerya'da 96 Silahlı Çete Üyesi Yakalandı
Trump: “bolton'ı Dinleseydim Şu Anda 5. Dünya Savaşındaydık“
Trump: “bolton'ı Dinleseydim Şu Anda 5. Dünya Savaşındaydık“
Kovid-19'dan Son 24 Saatte Hindistan'da 1053, Brezilya'da 455, Meksika'da 204 Kişi Öldü
Kovid-19'dan Son 24 Saatte Hindistan'da 1053, Brezilya'da 455, Meksika'da 204 Kişi Öldü
Arap Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Can Kayıpları Arttı
Arap Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Can Kayıpları Arttı
Alman Polisinin Görme Engelli Kişiye Uyguladığı Şiddetin Görüntüleri Ortaya Çıktı
Alman Polisinin Görme Engelli Kişiye Uyguladığı Şiddetin Görüntüleri Ortaya Çıktı
Libya İçişleri Bakanı, Alman Büyükelçiyle Rus Paralı Askerlerin Sınır Dışı Edilmesini Görüştü
Libya İçişleri Bakanı, Alman Büyükelçiyle Rus Paralı Askerlerin Sınır Dışı Edilmesini Görüştü
Cezayir'de 10 Düzensiz Göçmenin Cesedine Ulaşıldı
Cezayir'de 10 Düzensiz Göçmenin Cesedine Ulaşıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim