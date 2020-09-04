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Avustralya’da Kovıd-19\'dan Bir Günde 59 Kişi Hayatını Kaybetti

Melbourne, 4 Eylül 20 : Avustralya’da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ilk defa 59 kişinin ölmesiyle ülke genelindeki can kaybı 737’ye yükseldi.

04 Eylül 2020 Cuma 11:13
Avustralya’da Kovıd-19\'dan Bir Günde 59 Kişi Hayatını Kaybetti
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Melbourne, 4 Eylül 20 : Avustralya’da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ilk defa 59 kişinin ölmesiyle ülke genelindeki can kaybı 737’ye yükseldi.

Kovid-19 salgının yayılmasından dolayı 2 Ağustos’ta "felaket durumu" ilan edilen ve 4. seviyede yasakların yürürlükte olduğu Victoria eyaletinde, koronavirüsten 59 kişinin hayatını kaybetmesiyle, Avustralya’da bir günde en fazla ölüm bugün yaşandı.

Avustralya’da bir günde daha önceki en fazla can kaybı, 31 Ağustos’ta 41 kişinin ölmesiyle yine Victoria eyaletinde geçekleşmişti.

Son 24 saatteki test sonuçlarına göre 81 kişinin daha virüse yakalandığı Victoria’da bugün can kayıplarıyla birlikte virüsten ölenlerin sayısı 650’ye çıkarken, ülke genelindeki can kaybı da 737’ye yükseldi.

Öte yandan son günlerde can kaybı yaşanmayan Yeni Güney Galler’de 52, Tazmanya’da 13, Batı Avustralya’da 9, Queensland’da 6, Güney Avustralya’da 4, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 3 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

AVUSTRALYA’DA YENİ VAKA ARTIŞLARI YAVAŞLADI

Günlük Kovid-19 sayısının 30 Temmuz’da 747’ye ulaştığı Avustralya’da alınan sıkı tedbirlerin ardından, gerilemeye başlayan yeni vaka sayıları bugün 89’a düştü.

Virüsün en fazla etkili olduğu Victoria eyaletinde bugün 81, Yeni Güney Galler’de 8 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulurken, ülkenin diğer eyalet ve bölgelerinde yeni vaka kaydedilmedi.

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Avustralya genelinde gerçekleşen 6 milyon 390 binden fazla testin sonucuna göre Kovid-19 teşhisi konulan 26 bin 136 kişiden, 21 bin 907’si sağlığına kavuşurken, 2 bin 603 aktif vakadan 391 kişi çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.

ULUSAL KABİNE EYALET SINIRLARININ AÇILMASINI KONUŞACAK

Avustralya Başbakanı Scott Morrison liderliğinde eyalet ve bölge başbakanlarının katılımıyla yapılmasın planlanan Ulusal Kabine toplantısında, Kovid-19 nedeniyle giriş çıkışlara kapalı olan eyalet sınırlarının açılması konuşulacak.

Telekonferans yöntemiyle yapılacak toplantıda, eyalet sınırlarının açılmasının yanı sıra, alınacak veya hafifletilecek tedbirler, işsizlik, resesyona giren ülke ekonomisi ve dünyaya sınırların açılmasının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Avustralya’da Kovid-19 salgının başlaması sonrasında kapatılan eyalet sınırlarından, diğer eyaletlerde yaşayanların giriş çıkışlarına izin verilmiyor. Ayrıca Mart sonundan itibaren yurt dışından ülkeye geleceklere sınırlarını kapatan Avustralya, sadece kendi vatandaşlarının geri dönmesin izin veriyor.

YENİ ZELANDA’DA 5 KİŞİ DAHA VİRÜSE YAKALANDI

Yeni Zelanda Kovid-19 vakalarıyla ilgili güncellemede bulunan Genel Halk Sağlığı Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, son 24 saatteki testlerde 5 kişiye daha virüs tanısı konulduğunu açıkladı.

Kovid-19 nedeniyle hastalanan 3 kişinin daha iyileşmesiyle ülkedeki aktif vaka sayısının 113’e düştüğünü belirten Dr. Ashley Bloomfield, aktif vakalardan 2’si yoğun bakımda olmak üzere 6 Yeni Zelandalının çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü kaydetti.

Ülkede virüsün görüldüğü günden bu yana gerçekleştirilen 2 milyon 88 testte virüse yakalandığı belirlenen 1764 kişiden 1630’u iyileşirken, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetmişti.

(AA/HUR/FEZ)
 

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Son Güncelleme: 04.09.2020 12:13
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