Avustralya’da delta varyantı yayılmaya devam ediyor

Berejiklian, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yeni Güney Galler’in ve başkenti Sidney’in Kovid-19 salgını başladığından bu yana içinden geçtiği "en korkunç" dönemi yaşadığını vurgulayarak çok sayıda insanın Delta varyantıyla enfekte olduğunu belirtti.

Delta varyantının çok bulaşıcı olduğuna dikkati çeken Berejiklian fakat mevcut kısıtlamaların yeterli olduğu konusunda içlerinin rahat olduğunu ifade etti.



HAVALİMANINDA GÖREVLİ SÜRÜCÜDEN KAYNAKLANAN SALGIN ZİNCİRİ 36 KİŞİYİ ENFEKTE ETTİ

Yeni Güney Galler Eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Gary Worboys, yaptığı açıklamada, salgın zincirinin geçen hafta testi pozitif çıkan Sidney Havalimanı’nda görevli yabancı mürettebatı taşıyan bir sürücüden kaynaklandığını aktararak sürücüden kaynaklanan salgın zincirinin, 36 kişiyi enfekte ettiği bilgisini paylaştı.

Worboys, sürücünün aşı olmadığını ve maske takmadığını, bu nedenle hem kendisinin hem de işvereninin çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Avustralya'nın diğer eyaletlerinin sınırlarını başta Sidney olmak üzere, Yeni Güney Galler'in herhangi bir yerinden gelen yolculara kapattığı belirtilirken Yeni Zelanda’nın ise Yeni Güney Galler'den karantinasız seyahati en az 3 gün boyunca durdurduğu bildirildi.



NÜFUSUN YARISINDAN FAZLASI AŞILANAN İSRAİL'DE DELTA VARYANTI NEDENİYLE “YENİ DALGA” RİSKİ



Öte yandan Euronews’in haberine göre, halkın yaklaşık yüzde 60'ının aşı olduğu İsrail'de, sağlık yetkilileri ülkedeki Kovid-19 vakalarının yeniden artmasıyla "yeni bir dalga" riski konusunda uyarıda bulundu.Vakalardaki hafif artışın Delta varyantından kaynaklandığını vurgulayan İsrail Başbakanı Naftali Bennett, günlük vaka sayılarında kaydedilen artışı "salgında yeni dalga" olarak değerlendirdiklerini açıkladı.Delta varyantının yurtdışından gelen İsrailli yolcular tarafından ülkeye getirildiğini belirten Bennett, yolcuların tamamına Kovid-19 testi yapılacağını ve zorunlu olmadıkça İsraillilerden yurt dışına çıkmamalarını istedi.Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, 19 Nisan'da açık alanlarda, 15 Haziran'da da bazı istisnalar hariç kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'de görülen yeni vakaların yüzde 70'i ilk olarak Hindistan'da tanımlanan Delta varyantı kaynaklı. Ülkede 6 Haziran'da 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 387'ye yükseldi.