banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
kapalı
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120049
ALTIN
304.239
DOLAR
6.0506
STERLİN
7.8315
EURO
6.5899
Özersay liderimiz olacakmış!!!!
Özersay liderimiz olacakmış!!!!
Maliye’den cesur karar!
Maliye’den cesur karar!
KKTC’nin unutulan hastaları
KKTC’nin unutulan hastaları
İkinci perde başladı…
İkinci perde başladı…

Avustralya Yangınları Sonrası 113 Hayvan Türü İçin \'acil Yardım\' Çağrısı

Sydney, 12 Şubat 20 (TAK): Avustralya, kıtayı saran orman ve çalı yangınlarından sonra acilen yardım sağlanması gereken 113 canlı türü belirledi.

Avustralya Yangınları Sonrası 113 Hayvan Türü İçin \'acil Yardım\' Çağrısı

Sydney, 12 Şubat 20 (TAK): Avustralya, kıtayı saran orman ve çalı yangınlarından sonra acilen yardım sağlanması gereken 113 canlı türü belirledi.

12 Şubat 2020 Çarşamba 18:32
Avustralya Yangınları Sonrası 113 Hayvan Türü İçin \'acil Yardım\' Çağrısı

Sydney, 12 Şubat 20 (TAK): Avustralya, kıtayı saran orman ve çalı yangınlarından sonra acilen yardım sağlanması gereken 113 canlı türü belirledi.

Hükümet tarafından hazırlatılan raporda bu türlerin hiçbirinin henüz yok olmamış olması "sevindirici" bir bulgu olarak vurgulanıyor.

Fakat kıtanın güney ve doğusunu saran dev yangınlar hemen bütün hayvan türlerinin yaşam alanlarının en az yüzde 30'unu yitirmesine yol açtı.

Uzmanlar en çok koalalar, küçük bir kanguru türü olan valabiler, bazı kurbağa ve balık türlerinin yardıma ihtiyacı olduğunu söylüyor.

banner317
Raporu hazırlayan uzmanlar daha önce yanan bölgelerde tahminen bir milyarı aşkın hayvanın öldüğünü söylemişlerdi.

Bu listede yer alan hayvan türlerinin bir çoğu zaten bu yılki büyük yangınlardan önce de tehdit altında sayılıyordu.

Ama rapor yangınlardan sonra daha önce sağlıklı bir nüfusa sahip türlerin de devamının tehlikeye düştüğünü kaydediyor.

Avustralya geçen ay doğal yaşam ve çevrenin sağaltılması için 50 milyon Avustralya doları ayırdığını açıklamıştı. Bu para hayvanların tedavisi, beslenmesi ve korunması için başlatılacak projelere harcanacak.

(BBC/FG)

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya'da Nüfusun Azalma Hızı 102 Yılın En Yükseğine Çıktı
İtalya'da Nüfusun Azalma Hızı 102 Yılın En Yükseğine Çıktı
Göçmen Gemilerinin Yanaşmasına İzin Vermeyen Eski İtalya Başbakan Yardımcısı Yargılanacak
Göçmen Gemilerinin Yanaşmasına İzin Vermeyen Eski İtalya Başbakan Yardımcısı Yargılanacak
Ruanda Soykırımıyla İlgili Röportaj Yapan Gazeteciyi Kovan Bbc'ye Boykot Hazırlığı
Ruanda Soykırımıyla İlgili Röportaj Yapan Gazeteciyi Kovan Bbc'ye Boykot Hazırlığı
Burundi'de Sellerde 5 Ayda 461 Kişi Öldü
Burundi'de Sellerde 5 Ayda 461 Kişi Öldü
Libya Başbakanı Serrac'dan
Libya Başbakanı Serrac'dan "hafter'in Berlin Konferansı Kararlarına Uyması" İçin Uluslararası Topluma Çağrı
İran Devrimi'ne Katılan Nobel Ödüllü Hukukçu Ebadi:
İran Devrimi'ne Katılan Nobel Ödüllü Hukukçu Ebadi: "devrime Destek Verdiğim İçin Özür Diliyorum"
Nato Savunma Bakanları Toplantısı Başladı
Nato Savunma Bakanları Toplantısı Başladı
Koronavirüs Nedeniyle Formula 1'in Çin Etabı Ertelendi
Koronavirüs Nedeniyle Formula 1'in Çin Etabı Ertelendi
NATO, Irak Eğitim Misyonunu Genişletmeyi Planlıyor
NATO, Irak Eğitim Misyonunu Genişletmeyi Planlıyor
Google'den 2,42 Milyar Euroluk Cezaya İtiraz
Google'den 2,42 Milyar Euroluk Cezaya İtiraz

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim