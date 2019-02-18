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Avustralya Parlamentosuna Siber Saldırı

Ankara, 18 Şubat 19 (TAK): Avustralya\'da parlamentonun bilgisayar sistemine siber saldırıda bulunulduğu bildirildi.

Avustralya Parlamentosuna Siber Saldırı

Ankara, 18 Şubat 19 (TAK): Avustralya\'da parlamentonun bilgisayar sistemine siber saldırıda bulunulduğu bildirildi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:33
Avustralya Parlamentosuna Siber Saldırı

Ankara, 18 Şubat 19 (TAK): Avustralya'da parlamentonun bilgisayar sistemine siber saldırıda bulunulduğu bildirildi.

Parlamento yetkilileri, yaptıkları yazılı açıklamada, kimliği belirlenemeyen bilgisayar korsanlarının, parlamento bilgisayar ağına sızmaya çalıştığının tespit edildiğini belirtti.

Yetkililer, saldırının ardından kurumun tüm bilgisayarlarının giriş şifrelerinin değiştirildiğini ifade etti.

Saldırıda parlamento verilerinin çalınıp çalınmadığına dair henüz bir kanıt olmadığının vurgulandığı açıklamada, ilgili kurumların konuyu soruşturduğu kaydedildi.

Almanya'da ocak ayında Federal Mecliste (Bundestag) grubu bulunan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU), Yeşiller, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Sol Parti üyelerinin bilgisayarlarına siber saldırı düzenlenmişti. Saldırıda aralarında Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel'in de bulunduğu yüzlerce siyasetçinin kişisel verileri çalınmıştı.

Rusya adına çalışan bilgisayar korsanlarının ABD'de 2016 başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat Parti adaylarına ait e-posta hesaplarını ele geçirdiği iddiaları seçimlere yönelik dış müdahale tartışmalarını gündeme getirmişti.

(AA/AK/ÖK)

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