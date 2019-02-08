Avustralya Parlamentosuna Siber Saldırı



Ankara, 8 Şubat 19 : Avustralya\'da parlamentonun bilgisayar sistemine siber saldırıda bulunulduğu bildirildi.

Parlamento yetkilileri, yaptıkları yazılı açıklamada, kimliği belirlenemeyen bilgisayar korsanlarının parlamento bilgisayar ağına sızmaya çalıştığının tespit edildiğini belirtti.

Yetkililer saldırının ardından kurumun tüm bilgisayarlarının giriş şifrelerinin değiştirildiğini ifade etti.

Saldırıda parlamento verilerinin çalınıp çalınmadığına dair henüz bir kanıt olmadığının vurgulandığı açıklamada, "ilgili kurumların konuyu soruşturduğu" kaydedildi.

Almanya\'da ocak ayında Federal Mecliste (Bundestag) grubu bulunan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU), Yeşiller, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Sol Parti üyelerinin bilgisayarlarına siber saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda Cumhurbaşkanı Frank WalterSteinmeier ve Başbakan Angela Merkel\'in de bulunduğu yüzlerce siyasetçinin kişisel verileri çalınmıştı.

(AA/AK/ŞEB)

