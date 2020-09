Avustralya\'nın Melbourne Kentindeki Sıkı Kovid-19 Yasakları Hafifletildi

KENTTE UYGULANAN GECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YARINDAN İTİBAREN KALDIRILIYOR

Melbourne, 27 Eylül 20 : Avustralya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en fazla can kaybı ve vaka sayısının kaydedildiği eyalet olan Victoria’daki tedbirlerin bazıları hafifletildi.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'de düzenlediği basın toplantısında, virüs nedeniyle yaşanan can kayıpları, yeni vaka sayıları ve hafifletilen Kovid-19 önlemleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Son 24 saatteki test sonuçlarına göre 16 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıklayan Başbakan Andrews, 2 kişinin daha virüsten ölmesiyle eyalette hayatını kaybedenlerin sayısının 784’e ulaştığını söyledi.

MELBOURNE’DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI, PARA CEZASI ARTIRILDI

Victoria eyaletini normale döndürmek için hazırlanan yol haritası kapsamında yürüklükteki sıkı Kovid-19 yasaklarını hafifletmeye başladıklarını belirten Başbakan Andrews, eyaletteki ikinci dalgayı durdurmak amacıyla 2 Ağustos’tan itibaren uygulanan 21.00 ila 05.00 saatlerindeki sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Yarından itibaren geçerli olacak sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla kuralların ihlal edilmesini önlemek amacıyla para cezalarının artırıldığına dikkati çeken Andrews, polis denetimlerinde kurallara aykırı davrandıkları belirlenenlere verilen 1652 dolar (yaklaşık 8 bin 900 lira) olan cezanın yaklaşık 5 bin dolara yükseltildiğini kaydetti.

Gevşetilen kısıtlamalar kapsamında yaklaşık 130 kişinin yeniden çalışmaya başlayacağını dile getiren Andrews, halka açık alanlarda en fazla iki evden beş kişinin bir araya gelmesine izin verildiğini kaydetti.

TÜM ÖĞRENCİLER 12 EKİM’DE OKULA GİDECEK

Üçüncü dönem tatilindeki okulların 5 Ekim’de 11 ve 12’inci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlamasıyla yeniden açılacağını belirten Andrews, 12 Ekim’den itibaren de tüm öğrencilerin okullarına giderek eğitimlerini sınıflarında yapacağını açıkladı.

Hafifletilen yasaklar kapsamında her evden sadece bir kişinin alışverişe gitme şartı kaldırılırken, evden alışveriş ve egzersiz için 5 kilometre uzaklaşma sınırı kaldırılmadı.

Çocuk bakım merkezleri, açık havuzlar yeniden açılacak. Hastanelerde yatanları ziyaret etmek isten hasta yakınlarına kolaylık sağlanacak.



Düğünlerin gelin damat dahil 5 kişiyle yapılmasına izin verilirken, cenazelerin tören ve defin işlemleri 10 kişinin katımlıyla yapılabilecek.Yeni tedbirlerin birçoğu bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek ve 19 Ekim’e kadar geçerli olacak.AVUSTRALYA’DA KOVİD-19’DAN CAN KAYBI 862’YE YÜKSELDİVictoria’da 2 kişinin daha virüsten ölmesiyle eyaletteki can kaybı 784’e, ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı da 872’ye yükseldi.Öte yandan son dönemlerde can kaybı kaydedilmeyen Avustralya’nın diğer eyaletlerinden Yeni Güney Galler'de 53, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'de 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi hayatını kaybetmişti.Virüsün ilk görüldüğü günden bu yana Kovid-19’a yakalanan 27 bin 33 Avustralyalıdan, 24 bin 444’ü sağlığına kavuşurken, 631 aktif vakadan 12’si yoğun bakımda olmak üzere, 68 kişi çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.YENİ ZELANDA’YA DÖNEN 2 KİŞİYE KOVİD-19 TEŞHİSİ KONDUYeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, son 24 saatteki 5 bin 746 testin sonucuna göre, biri Almanya, diğeri Filipinler’den dönen iki Yeni Zelandalıya Kovid-19 tanısı konulduğunu duyurdu.Düne göre 4 kişinin daha iyileşmesiyle ülkedeki aktif vaka sayısının 59’da düştüğünü ve yoğun bakım ünitesinde Kovid-19’lu hasta bulunmadığını açıklayan Sağlık Bakanlığı, hastanedeki bir kişinin tedavisine devam edildiğini kaydetti.Yeni Zelanda’da, virüse yakalandığı belirlenen 1833 kişiden, 1749’u sağlığına kavuşurken, 25 kişi hayatını kaybetmişti.(AA/AK/GÜL)