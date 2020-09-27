banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1124
ALTIN
458.727
DOLAR
7.6460
STERLİN
9.8321
EURO
8.8844
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Son gezici anketi
Son gezici anketi
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
banner376

Avustralya\'nın Melbourne Kentindeki Sıkı Kovid-19 Yasakları Hafifletildi

KENTTE UYGULANAN GECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YARINDAN İTİBAREN KALDIRILIYOR

27 Eylül 2020 Pazar 09:52
Avustralya\'nın Melbourne Kentindeki Sıkı Kovid-19 Yasakları Hafifletildi
banner337
banner351

KENTTE UYGULANAN GECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YARINDAN İTİBAREN KALDIRILIYOR
Melbourne, 27 Eylül 20 : Avustralya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en fazla can kaybı ve vaka sayısının kaydedildiği eyalet olan Victoria’daki tedbirlerin bazıları hafifletildi.
Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'de düzenlediği basın toplantısında, virüs nedeniyle yaşanan can kayıpları, yeni vaka sayıları ve hafifletilen Kovid-19 önlemleriyle ilgili açıklamada bulundu.
Son 24 saatteki test sonuçlarına göre 16 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıklayan Başbakan Andrews, 2 kişinin daha virüsten ölmesiyle eyalette hayatını kaybedenlerin sayısının 784’e ulaştığını söyledi.
MELBOURNE’DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI, PARA CEZASI ARTIRILDI
Victoria eyaletini normale döndürmek için hazırlanan yol haritası kapsamında yürüklükteki sıkı Kovid-19 yasaklarını hafifletmeye başladıklarını belirten Başbakan Andrews, eyaletteki ikinci dalgayı durdurmak amacıyla 2 Ağustos’tan itibaren uygulanan 21.00 ila 05.00 saatlerindeki sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını duyurdu.
Yarından itibaren geçerli olacak sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla kuralların ihlal edilmesini önlemek amacıyla para cezalarının artırıldığına dikkati çeken Andrews, polis denetimlerinde kurallara aykırı davrandıkları belirlenenlere verilen 1652 dolar (yaklaşık 8 bin 900 lira) olan cezanın yaklaşık 5 bin dolara yükseltildiğini kaydetti.
Gevşetilen kısıtlamalar kapsamında yaklaşık 130 kişinin yeniden çalışmaya başlayacağını dile getiren Andrews, halka açık alanlarda en fazla iki evden beş kişinin bir araya gelmesine izin verildiğini kaydetti.
TÜM ÖĞRENCİLER 12 EKİM’DE OKULA GİDECEK
Üçüncü dönem tatilindeki okulların 5 Ekim’de 11 ve 12’inci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlamasıyla yeniden açılacağını belirten Andrews, 12 Ekim’den itibaren de tüm öğrencilerin okullarına giderek eğitimlerini sınıflarında yapacağını açıkladı.
Hafifletilen yasaklar kapsamında her evden sadece bir kişinin alışverişe gitme şartı kaldırılırken, evden alışveriş ve egzersiz için 5 kilometre uzaklaşma sınırı kaldırılmadı.
Çocuk bakım merkezleri, açık havuzlar yeniden açılacak. Hastanelerde yatanları ziyaret etmek isten hasta yakınlarına kolaylık sağlanacak.

banner341
Düğünlerin gelin damat dahil 5 kişiyle yapılmasına izin verilirken, cenazelerin tören ve defin işlemleri 10 kişinin katımlıyla yapılabilecek.
Yeni tedbirlerin birçoğu bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek ve 19 Ekim’e kadar geçerli olacak.
AVUSTRALYA’DA KOVİD-19’DAN CAN KAYBI 862’YE YÜKSELDİ
Victoria’da 2 kişinin daha virüsten ölmesiyle eyaletteki can kaybı 784’e, ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı da 872’ye yükseldi.
Öte yandan son dönemlerde can kaybı kaydedilmeyen Avustralya’nın diğer eyaletlerinden Yeni Güney Galler'de 53, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'de 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi hayatını kaybetmişti.
Virüsün ilk görüldüğü günden bu yana Kovid-19’a yakalanan 27 bin 33 Avustralyalıdan, 24 bin 444’ü sağlığına kavuşurken, 631 aktif vakadan 12’si yoğun bakımda olmak üzere, 68 kişi çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.
YENİ ZELANDA’YA DÖNEN 2 KİŞİYE KOVİD-19 TEŞHİSİ KONDU
Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, son 24 saatteki 5 bin 746 testin sonucuna göre, biri Almanya, diğeri Filipinler’den dönen iki Yeni Zelandalıya Kovid-19 tanısı konulduğunu duyurdu.
Düne göre 4 kişinin daha iyileşmesiyle ülkedeki aktif vaka sayısının 59’da düştüğünü ve yoğun bakım ünitesinde Kovid-19’lu hasta bulunmadığını açıklayan Sağlık Bakanlığı, hastanedeki bir kişinin tedavisine devam edildiğini kaydetti.
Yeni Zelanda’da, virüse yakalandığı belirlenen 1833 kişiden, 1749’u sağlığına kavuşurken, 25 kişi hayatını kaybetmişti.
(AA/AK/GÜL)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump, Yüksek Mahkeme Yargıcı Adaylığına Amy Coney Barrett'i Gösterdi
Trump, Yüksek Mahkeme Yargıcı Adaylığına Amy Coney Barrett'i Gösterdi
Texas'ta İçme Suyunda Beyin Yiyen Amip Tespit Edildi
Texas'ta İçme Suyunda Beyin Yiyen Amip Tespit Edildi
New York'ta Günlük Kovid-19 Vaka Sayısı Tekrar Binin Üzerine Çıktı
New York'ta Günlük Kovid-19 Vaka Sayısı Tekrar Binin Üzerine Çıktı
Azerbaycan, Cephe Hattında Karşı Saldırı Başlattı
Azerbaycan, Cephe Hattında Karşı Saldırı Başlattı
İngiltere’de Polis, Kovid-19 Önlemleri Karşıtı Grubun Protestosuna Müdahale Etti
İngiltere’de Polis, Kovid-19 Önlemleri Karşıtı Grubun Protestosuna Müdahale Etti
Moskova’da 65 Yaş Üstüne Evde Kalma Zorunluluğu Getirildi
Moskova’da 65 Yaş Üstüne Evde Kalma Zorunluluğu Getirildi
Belçika'da Helikopterle Mahkum Kaçırma Girişimi
Belçika'da Helikopterle Mahkum Kaçırma Girişimi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde İsyancılar İle Güvenlik Güçleri Arasında Çatışma: 19 Ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde İsyancılar İle Güvenlik Güçleri Arasında Çatışma: 19 Ölü
Arap Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Can Kayıpları Ve Vakalar Arttı
Arap Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Can Kayıpları Ve Vakalar Arttı
Trump Yönetimi, Yabancı Öğrenci Vizelerine Kısıtlama Getirmeyi Planlıyor
Trump Yönetimi, Yabancı Öğrenci Vizelerine Kısıtlama Getirmeyi Planlıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim