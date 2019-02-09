Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102452
ALTIN
221.967
DOLAR
5.2449
STERLİN
6.7919
EURO
5.9422
Evinde ölü olarak bulundu
EVİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU
Kaza yapan sürücünün üzerinde uyuşturucu çıktı
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Aracın çarptığı iki yaya hayatını kaybetti
DÜN AKŞAMKİ KAZADA YARALANAN 2...
Kazada yaralanan yayalardan biri hayatını kaybetti
KAZADA YARALANAN YAYALARDAN BİRİ HAYATINI...
banner282

Avustralya\'daki Fırtına 40 Bin Ev Ve İş Yerini Elektriksiz Bıraktı

FIRTINANIN DEVİRDİĞİ AĞAÇLARIN ELEKTRİK TELLERİNİ KOPARTMASI NEDENİYLE 40 BİN EV VE İŞ YERİNE ELEKTRİK VERİLMEDİ

Avustralya\'daki Fırtına 40 Bin Ev Ve İş Yerini Elektriksiz Bıraktı

FIRTINANIN DEVİRDİĞİ AĞAÇLARIN ELEKTRİK TELLERİNİ KOPARTMASI NEDENİYLE 40 BİN EV VE İŞ YERİNE ELEKTRİK VERİLMEDİ

09 Şubat 2019 Cumartesi 09:04
Avustralya\'daki Fırtına 40 Bin Ev Ve İş Yerini Elektriksiz Bıraktı

FIRTINANIN DEVİRDİĞİ AĞAÇLARIN ELEKTRİK TELLERİNİ KOPARTMASI NEDENİYLE 40 BİN EV VE İŞ YERİNE ELEKTRİK VERİLMEDİ

KENTTE ETKİLİ OLAN SAĞANAK SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

Melbourne, 9 Şubat 19 : Avustralya\'nın Sydney kentini etkisi altına alan fırtınanın elektrik tellerini kopartması nedeniyle 40 bin ev ve iş yerine elektrik verilemedi.

Avustralya Meteoroloji Bürosunun sağanak uyarısında bulunduğu Sydney\'de dün gece saatlerinde başlayan fırtına ile sağanak, Parramatta, Guildford, Sydney Olympic Park, Illawarra ve Hunter bölgelerinde etkili oldu.

Fırtına ve sellerin vurduğu bölgeye elektrik sağlayan Endeavour Energy\'den yapılan açıklamaya göre, fırtınada yıkılan ağaçların 300 noktada enerji hatlarını kopardığı bildirildi.

Elektriksiz kalan 40 bin ev ve iş yerinden 5 bin 700\'üne yeniden elektik verildiği, diğer meskenlere verilmesi için de çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Çatıların uçtuğu, ağaçların devrildiği, araçların mahsur kaldığı kentte Eyalet Acil Servis ekiplerinin yüzlerce yardım çağrısı aldığı bildirildi. Hava ve kara ulaşımının da önemli aksamaların yaşandığı Sydney\'deki havalimanında uçuşlarda 2 saatten fazla gecikmeler yaşandığı öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta Queensland eyaletinin Townsville kentini vuran muson yağmurlarının neden olduğu sellerde on binlerce ev ve iş yeri sel suları altında kalmış, iki kişi de hayatını kaybetmişti. 

(AA/ÖZ/HÖ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya'da İşçiler Meydanlarda
İtalya'da İşçiler Meydanlarda
"kaşıkçı Cinayetinin Örtbası Daha Da Belirginleşiyor"
Brezilya'da Gecekondu Mahallesinde Polis Operasyonu: 13 Ölü
Brezilya'da Gecekondu Mahallesinde Polis Operasyonu: 13 Ölü
Hindistan'da Sahte İçkiden Ölümler Artıyor
Hindistan'da Sahte İçkiden Ölümler Artıyor
Trump-kim Zirvesine Doğru
Trump-kim Zirvesine Doğru
Abd'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Arttı
Abd'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Arttı
Bangladeş'ten Malezya'ya Geçmeye Çalışan 30 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Bangladeş'ten Malezya'ya Geçmeye Çalışan 30 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Arakanlı Müslümanlara Yapılanlar Londra'da Tartışıldı
Arakanlı Müslümanlara Yapılanlar Londra'da Tartışıldı
Dünyanın en yeni adasında hayat belirtileri görüldü
Dünyanın en yeni adasında hayat belirtileri görüldü
Filistin Abd'nin Polonya'da Düzenleyeceği Zirveye Katılmayacak
Filistin Abd'nin Polonya'da Düzenleyeceği Zirveye Katılmayacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim