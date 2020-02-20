Avustralya’da Yolcu Treni Raydan Çıktı: 2 Ölü

Melbourne, 20 Şubat 20 : Avustralya’nın Melbourne kentine 45 kilometre uzaklıktaki Wallan kasabası yakınlarında yolcu treninin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü.

Avustralya Yayın Kurumunun haberine göre, 160 yolcusuyla Melbourne-Sydney seferini yapan yolcu treni, Melbourne'a 45 kilometre uzaklıktaki Wallan kasabası yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı.

Yerel saatle 19.45 sularında meydana gelen kazada beş vagon raydan çıktı, 2 kişi hayatını kaybetti.



Vagonlardaki yolcuların tahliye edildiğini açıklayan yetkililer, olayda yaralanan yolcuların sayısı ve durumları hakkında açıklama yapmadı.Wallan kasabasında yaralılar için acil müdahale merkezi kuruldu.(AA/AK/ŞEB)