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Avustralya\'da Sığ Sularda Mahsur Kalan Balinalardan En Az 90\'ı Öldü

Ankara, 22 Eylül 20 : Avustralya\'nın Tazmanya eyaletindeki Macquarie Heads bölgesinde sığ sularda mahsur kalan 270 balinadan en az 90\'ı öldü. 

22 Eylül 2020 Salı 15:24
Avustralya\'da Sığ Sularda Mahsur Kalan Balinalardan En Az 90\'ı Öldü
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Ankara, 22 Eylül 20 : Avustralya'nın Tazmanya eyaletindeki Macquarie Heads bölgesinde sığ sularda mahsur kalan 270 balinadan en az 90'ı öldü. 
BBC'nin haberine göre, Tazmanya Denizcilik Koruma Programı görevlilerinin pazartesi gecesinden bu yana çalışmalarını sürdürdüğü bölgede 270 balinanın üçte biri can verdi. 
Yaklaşık 40 kişiden oluşan kurtarma ekibinin öte yandan 25 balinayı sığ sulardan çıkarmayı başardığı, daha fazlasına açık denize kadar eşlik etmeyi amaçladığı belirtildi. 
Balinalar Macquarie Heads bölgesinde 3 grup halinde bulunmuştu. 

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Deniz biyologları balinaları kurtarma görevinin günler alabileceğini belirtiyor. 
Bölgede balinaların karaya vurmasının  yaygın olduğu ancak bu sayıda balinaya 10 yılı aşkındır rastlanmadığı ifade ediliyor. 
Yeni Zelanda'da 2018 yılında 200'den fazla pilot balina, bir hafta içinde farklı kıyılara vurarak can vermişti.
(AA/ÖZ/ŞEB)
 

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