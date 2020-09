Avustralya’da Kovid-19’dan Ölenlerin Sayısı 869’a Çıktı

Melbourne, 25 Eylül 20 : Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle can kayıplarının sürdüğü Avustralya’nın Victoria eyaletinde 8 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam can kaybı 869’a yükseldi.

Avustralya’da Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybı ve vaka sayısının kaydedildiği Victoria eyaletinin Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'de düzenlediği basın toplantısında, can kayıpları, yeni vakalar ve pazar günü hafifletilmesi planlanan yasaklarla ilgili açıklamada bulundu.

Son 24 saatteki 12 bin 400’den fazla testin sonucuna göre 14 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulduğunu belirten Başbakan Andrews, 60 ila 90 yaşlarındaki 5’i erkek toplam 8 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle eyaletteki virüs kaynaklı can kaybının 781’e çıktığını söyledi.

Hastalık belirtisi olanları acilen test yaptırmaya davet eden Başbakan Andrews, virüsün kontrol altına alınabilmesi için test yaptırmanın kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Victoria’daki sıkı tedbirleri, planlandığı gibi 28 Eylül'de hafifleteceklerini hatırlatan Andrews, "Büyük adımlar değil, bazı güvenli adımlar atabileceğimizden çok eminiz. Çok net olmak istiyorum, yol haritası hiçbir zaman 28'inde gerçekten önemli adımlar öngörmedi ancak doğru yoldayız, strateji işe yarıyor." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgınını durdurmak amacıyla 2 Ağustos’ta ilan edilen eyalet genelindeki "felaket durumu" ve eyaletin başkenti Melbourne'deki olağanüstü hal kapsamında 28 Eylül’e kadar 21.00 ila 05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Başbakan Andrews, eyaletteki vaka sayısındaki son 14 günlük ortalamanın 28 Eylül’e kadar 30 ila 50'de kalması durumunda, yürürlükteki yasakların hafifletileceğini söylemişti.

VİCTORİA’DAKİ KOVİD-19’DAN CAN KAYBI SÜRÜYOR



Avustralya’nın diğer eyalet ve bölgelerinde Kovid-19’dan son günlerde can kaybı yaşanmazken, Victoria eyaletinde dün 2 kişinin ölmesinin ardından bugün de 8 kişi hayatını kaybetti.Ülke genelindeki 869 can kaybından, 781’i Victoria’da yaşanırken, 53’ü Yeni Güney Galler'de, 13’ü Tazmanya'da, 9’u Batı Avustralya'da, 6’sı Queensland'da, 4’ü Güney Avustralya'da, 3’üde Avustralya Başkent Bölgesi'nde kaydedilmişti.Öte yandan Avustralya’da genelinde Kovid-19’a yakalanan toplam 26 bin 987 kişiden 24 bin 324’ü sağlığına kavuşurken, 764 aktif vakadan 11’i yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 89 kişinin tedavileri çeşitli hastanelerde devam ediyor.YENİ ZELANDA’DA 2 KİŞİ DAHA KOVİD-19 YAKALANDIYeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün 3 yeni vakanın kaydedilmesinin ardından bugün de biri yurt dışından dönen 2 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.Aktif vakalardan 5 kişinin daha iyileşmesiyle ülkedeki aktif vaka sayısının 60’a düştüğünü duyuran Sağlık Bakanlığı, 1’i yoğun bakımda olmak üzere hastanedeki 3 kişinin tedavisine devam edildiğini kaydetti.Yeni Zelanda’da, virüse yakalandığı belirlenen 1829 kişiden 1744’ü sağlığına kavuşurken, 25 kişi hayatını kaybetmişti.(AA/ÖZ/ŞEB)