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Avustralya’da Kovid-19’dan Can Kaybı 875’e Yükseldi

KOVİD-19’DAN CAN KAYBININ SÜRDÜĞÜ VİCTORİA EYALETİNDE 3 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ 

28 Eylül 2020 Pazartesi 09:48
Avustralya’da Kovid-19’dan Can Kaybı 875’e Yükseldi
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KOVİD-19’DAN CAN KAYBININ SÜRDÜĞÜ VİCTORİA EYALETİNDE 3 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ 
Melbourne, 28 Eylül 20 : Avustralya’nın diğer eyalet ve bölgelerinde son 24 saatte yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) can kaybı ve yeni vaka kaydedilmezken, Victoria eyaletinde günlük vaka sayısı 5’e düştü, virüse yakalan 3 kişi daha hayatını kaybetti.
Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'de düzenlediği basın toplantısında, virüs nedeniyle yaşanan can kayıpları, yeni vaka sayıları hakkında açıklamada bulundu.
Son 24 saatteki test sonuçlarına göre kaydedilen 5 yeni vakanın 12 Haziran’dan bu yana eyaletteki en düşüş vaka sayısı olduğunu belirten Başbakan Andrews, dün kısmen hafifletilen Kovid-19 yasaklarının daha da gevşetilmesi için büyük bir adım atmaya ‘‘çok, çok yakın’’ olduklarını söyledi.
Vaka sayılarındaki düşüşe rağmen 3 kişiyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren ve virüse karşı elde edilen başarının devam edebilmesi için vatandaşları kurallara uymaya davet eden Andrews, ‘‘Şimdi önemli olan herkesin kurallara uymaya devam etmesi. Eğer yapabilirsek ve yapabileceğimize eminim, sadece üç hafta içinde büyük adımlar atabiliriz." ifadelerini kullandı.
AVUSTRALYA’DA KOVİD-19’DAN CAN KAYBI 875’E YÜKSELDİ
Ülkenin diğer eyalet ve bölgelerinde son 24 saatte Kovid-19’dan can kaybı ve yeni vaka kaydedilmezken, vaka sayılarının tek haneli rakamlara indiği Victoria eyaletinde 5 kişiye virüs tanısı konuldu.
Avustralya’da en fazla vaka sayısı ve can kaybının kaydedildiği eyalet olan Victoria’da günlük vaka sayıları 725’e, can kayıpları ise 59’a kadar yükselmişti.
Öte yandan can kaybının sürdüğü Victoria’da bugün 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle eyalette virüsten ölenlerin sayısı 787’ye, ülke genelindeki can kaybı da 875’e çıktı.

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Son haftalarda can kaybı yaşanmayan ülkenin diğer eyaletinden Yeni Güney Galler'de 53, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'de 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi hayatını kaybetmişti.
AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA ARASINDA SEYAHATLER YIL SONUNDAN ÖNCE BAŞLAYABİLİR
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Kovid-19 vakalarının azalmaya devam etmesi halinde Yeni Zelanda ile Avustralya arasındaki seyahatlerin yıl sonundan önce mümkün olabileceğini söyledi.
Avustralya'nın virüse karşı verdiği mücadeleden memnun olduklarını belirten Başbakan Ardern, iki ülke arasında uzun zamandır görüşülen güvenli seyahat uygulamasının Avustralya’da virüsün kontrol altına alındığı bazı eyaletlerle başlatılabileceğini kaydetti.
YENİ ZELANDA’DA YENİ VAKA KAYDEDİLMEDİ
Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatteki 3 bin 539 testin sonucuna göre, Kovid-19 vakası kaydedilmedi.
Virüs nedeniyle hastalanan 4 kişinin daha iyileşmesiyle ülkedeki aktif vaka sayısının 55’e düştüğünü ve yoğun bakım ünitesinde Kovid-19’lu hasta bulunmadığını açıklayan Sağlık Bakanlığı, hastanedeki bir kişinin tedavisine devam edildiğini kaydetti.
Yeni Zelanda’da, virüse yakalandığı belirlenen 1833 kişiden, 1753’ü sağlığına kavuşurken, 25 kişi hayatını kaybetmişti.
(AA/AK/ÖK)
 

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