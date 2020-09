Avustralya\'da Kovid-19\'dan 7 Kişi Daha Öldü

VİRÜS NEDENİYLE EN FAZLA CAN KAYBI VE VAKA SAYISININ KAYDEDİLDİĞİ VİCTORİA EYALETİNDE 4 HAFTA DAHA UZATILAN KOVİD-19 YASAKLARINDAKİ KISMİ HAFİFLETMELER BAŞLADI

Melbourne, 14 Eylül 20 : Avustralya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en fazla can kaybı ve vaka sayısının kaydedildiği Victoria eyaletinde 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 817'ye yükseldi.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne'de Eyalet Sağlık Müsteşarı Brett Sutton ile düzenlediği basın toplantısında, virüs nedeniyle yaşanan can kayıpları, yeni vaka sayıları ve uzatılan Kovid-19 yasaklarıyla ilgili güncelleme yaptı.

Eyalette gerçekleştirilen son 24 saatteki 8 bin 937 testin sonucuna göre 35 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu dile getiren Başbakan Andrews, yaşları 70 ila 90 aralığında değişen 5’i erkek toplam 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaşanan can kayıplarıyla eyalette virüsten ölenlerinin sayısının 730'a yükseldiğini aktaran Andrews, eyaletteki 1247 aktif vakadan 12'si yoğun bakımda olmak üzere 122 vatandaşın hastanedeki tedavilerinin devam ettiğini söyledi.

Öte yandan Avustralya'nın diğer eyaletlerinde yeni vaka kaydedilmezken, Victoria’da 35, Yeni Güney Galler’de 4 kişinin daha virüse yakalanmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 26 bin 651'e, iyileşenlerin sayısı da 23 bin 457'ye çıktı.

Victoria'da bugün yaşanan can kayıplarıyla Avustralya genelinde virüsten ölenlerin sayısı 817'ye çıkarken, son haftalarda can kaybı kaydedilmeyen Yeni Güney Galler'de 52, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi hayatını kaybetmişti

VİCTORİA'DAKİ YASAKLARDA KISMİ HAFİFLETME BAŞLADI

Kovid-19 salgınını durdurmak amacıyla 2 Ağustos’ta ilan edilen eyalet genelindeki "felaket durumu" ve eyaletin başkenti Melbourne'deki olağanüstü hal uygulaması kapsamındaki sokağa çıkma yasağının 4 hafta daha uzatılmasının ardından yasaklarda bazı hafifletmelere gidildi.

Bugünden itibaren yürürlüğe giren yasaklar kapsamında 20.00-05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının, 21.00-05.00 şeklinde değiştirilmesinin yanı sıra dışarıdaki egzersiz süresi bir saatten iki saate çıkartıldı.

Evden en fazla 5 kilometre uzaklaşma, evden sadece alışveriş, egzersiz, bakım hizmeti verme veya alma, onaylı iş ve eğitim için çıkma kuralları yeni uygulamada da devam ediyor ancak açık alanlardaki çocuk oyun parkları yeniden açılırken, yalnız yaşayan kişilerin evlerinde bir ziyaretçiyi kabul etmelerine izin veriliyor.



BATI AVUSTRALYA'DA KOVİD-19 YASAKLARINI İHLALE 8 AY HAPİSBatı Avustralya'nın başkenti Perth'teki Kovid-19 yasaklarını birkaç gün arayla iki kez ihlal eden 37 yaşındaki bir erkeğin 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı.

Queensland eyaletinden hava yoluyla Perth'te gelen ve eyaletteki kurallara göre evinde 14 gün karantinaya girmesi gereken şahsın, ilk kural ihlali polis tarafından evine yapılan kontrolde tespit edildi.

Evinde durmayarak karantina kurallarını ihlal eden kişinin, bundan 4 gün sonra polis tarafından araç kullanırken yakalanmasıyla ikinci kez kurallara uymadığı belirlendi.

Kuralları ihlal ederek halk sağlığını tehlikeye attığı suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen ve kimliği açıklanmayan kişiye 8 ay hapis cezası verildi.

Eyalette Kovid-19 yasakların ihlal ettiği belirlenen 31 yaşındaki bir başka erkek 30 Temmuz'da çıkartıldığı mahkemede 6 ay hapse mahkum edilmişti.

YENİ ZELANDA'DA 1 KİŞİ DAHA VİRÜSE YAKALANDI

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün kaydedilen 2 yeni vakanın ardından bugünkü test sonuçlarına göre 1 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Bir kişinin daha iyileşmesiyle ülkedeki aktif vaka sayısının 96'ya indiğini ancak hastanedeki vaka sayısında düne göre bir değişiklik olmadığını aktaran Sağlık Bakanlığı, 2'si yoğun bakımdaki 3 kişinin tedavisinin halen sürdüğünü kaydetti.

Ülkede Kovid-19'un görüldüğü günden bu yana gerçekleştirilen testlerde virüse yakalandığı belirlenen 1798 kişiden 1678'sı sağlığına kavuşurken, 22 kişi hayatını kaybetmişti.

(AA/AK/ŞEB)