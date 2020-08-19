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Avustralya’da Kovid-19’dan 12 Kişi Daha Öldü

Melbourne, 19 Ağustos 20 (.): Avustralya’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en yoğun görüldüğü Victoria eyaletinde 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısı 450’ye yükseldi.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:53
Avustralya’da Kovid-19’dan 12 Kişi Daha Öldü
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Melbourne, 19 Ağustos 20 (.): Avustralya’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en yoğun görüldüğü Victoria eyaletinde 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısı 450’ye yükseldi.

Victoria eyaletinde son 24 saatte 216, Yeni Güney Galler’de 7, Queensland’da 1 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulmasının ardından ülkede virüse yakalananların sayısı 24 bine yaklaştı.

Koronavirüsün en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu Victoria’da bir gün içinde 12 kişinin daha ölmesiyle, eyaletteki can kaybı 363’e, ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 450’ye çıktı.

Kovid-19’dan son zamanlarda ölüm yaşanmayan Yeni Güney Galler’de 52, Tazmanya’da 13, Batı Avustralya’da 9, Queensland’da 6, Güney Avustralya’da 4, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 3 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Avustralya genelinde gerçekleştirilen 5 milyon 380 binden fazla testin sonucuna göre Kovid-19 nedeniyle hastalanan 23 bin 997 Avustralyalıdan 14 bin 924’ü sağlığına kavuştu. Son verilere göre ülkedeki 7 bin 959 aktif vakadan 52’si yoğun bakımda olmak üzere 682 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altında.

Öte yandan bugün Victoria’da 213, Yeni Güney Galler’de 7, Queensland’da 1 kişi daha virüse yakalandı.

BAŞBAKAN MORRİSON, KOVİD-19 AŞISININ ZORUNLU OLMASINI İSTİYOR

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Birleşik Krallık’taki Oxford Üniversitesinin üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısının başarılı olması durumunda, üretilecek aşının tüm Avustralyalılara zorunlu olarak yapılmasını istediğini söyledi.

Başbakan Morrison, sadece tıbbi engeli olanların bu zorunluluğun dışında olacağını belirtti.

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Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca ile testlerine başlanan ilacı almak için anlaşma imzalandığını duyuran Morrison, "Küresel ekonomiyi yok eden ve tüm dünyada yüz binlerce insanın ve burada 430'dan fazla Avustralyalının hayatını alan bir salgından bahsediyoruz. Bunu kendiniz, aileniz ve Avustralyalı dostlarınız için yapmalısınız." ifadelerini kullandı.

Aşının başarısız olma ihtimalinin de bulunduğunu kabul eden ancak güvenli olduğunun kesinleşmesi durumunda Avustralyalılara ücretsiz olarak yapılacağını vurgulayan Morrison, bunun en erken gelecek yıl olabileceğini sözlerine ekledi.

AstraZeneca’nın Oxford Üniversitesi ile sürdürdüğü çalışmalarda şu anda test aşamasındaki potansiyel Kovid-19 aşısının denemeleri, Birleşik Krallık, Brezilya ve Güney Afrika’da devam ediyor.

Avustralya’da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 70’den fazlasının yaşlılar evinde kalanlardan oluşması üzerine harekete geçen Avustralya Tabipler Birliği (AMA), federal, eyalet ve bölge hükümetlerinden söz konusu yerlerin eksiklerinin giderilmesi için acilen denetlenmesini istedi.

Kovid-19’dan can kayıplarını araştıran Kraliyet Komisyonu’na yaşlı bakım evleri hakkında rapor sunan ve "gereksiz acılara" neden olan eksikliklerin giderilmesini isteyen AMA tarafından yapılan açıklamada, ‘‘Doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları, onları son günlerinde ve saatlerinde rahatlatmak, desteklemek için ellerinden geleni yaptı. Yüzlerce yaşlı Avustralyalı gereksiz yere ve yanlarında aileleri olmadan öldü.’’ ifadelerine yer verildi.

YENİ ZELANDA’DA AKTİF VAKA SAYISI ARTIYOR

Son 24 saatte yaklaşık 23 bin kişiye uygulanan testlerde, 6 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıklayan Yeni Zelanda Genel Halk Sağlığı Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, ülkedeki aktif vaka sayısının 96’ya çıktığını söyledi.

Aktif vakalardan 5’inin hastanelerde tedavi gördüğünü, diğerlerinin ise otellerde karantinada olduğunu belirten Dr. Bloomfield, yoğun bakımda Kovid-19’lu hasta bulunmadığını aktardı.

Ülkede 102 gün aradan sonra, 11 Ağustos'ta ilk kez yurt içi kaynaklı vakalara rastlanması üzerine, Yeni Zelanda’nın en büyük kenti Auckland'da 3’üncü, ülkenin geri kalanında ise 2'nci seviyeye yükseltilen tedbirler 26 Ağustos’a kadar yürürlükte kalacak.

Yeni Zelanda’da Kovid-19’a yakalandığı belirlenen toplam 1649 kişiden 1531’i iyileşirken, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetti.

(AA/FEZ)
 

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