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Avustralya’da Koronavirüs Vakası Sayısı 51\'e Ölenlerin Sayısı 2\'ye Çıktı

Melbourne, 5 Mart 20 : Avustralya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 2\'ye çıktı.

Avustralya’da Koronavirüs Vakası Sayısı 51\'e Ölenlerin Sayısı 2\'ye Çıktı

Melbourne, 5 Mart 20 : Avustralya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 2\'ye çıktı.

05 Mart 2020 Perşembe 08:19
Avustralya’da Koronavirüs Vakası Sayısı 51\'e Ölenlerin Sayısı 2\'ye Çıktı
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Melbourne, 5 Mart 20 : Avustralya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Sağlık Bakanlığı, Sydney’deki yaşlı bakım evinde Kovid-19 virüsü bulaşan 95 yaşındaki bir kadının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsmi açıklanmayan kadının hayatını kaybetmesiyle Avustralya’daki yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı ikiye yükseldi.

Batı Avustralya’nın Perth kentindeki hastanede 1 Mart Pazar günü 78 yaşında ölen James Kwan, ülkedeki ilk can kaybı olmuştu.

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Son verilere göre 51 kişinin virüs nedeniyle hastalandığı Avustralya’da, NSW eyaleti 22 vaka sayısı ile ilk sırada yer alıyor.

Çin ve İran’dan gelen yabancılara seyahat yasağı uygulayan Avustralya, bu iki ülkeden gelen vatandaşlarından iki hafta kendi kendilerini tecrit etmelerini istiyor.

YENİ ZELANDA’DA VAKA SAYISI ÜÇE ÇIKTI

Yeni Zelanda Genel Sağlık Direktörü Ashley Bloomfield, İran’dan gelen 40 yaşlarındaki bir erkeğe uygulanan testin pozitif çıkmasıyla, ülkede virüs bulaşan hasta sayısının üçe çıktığını açıkladı.

(AA/ÖZ/FEZ)

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