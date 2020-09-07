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Avustralya\'da Kırsalda Kaybolan 5 Doktor Bulundu

Melbourne, 7 Eylül 20 : Avustralya\'nın Kuzey Bölgesi kırsalında kamp yapmak için Alice Spring kentinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 5 doktorun sağlıklı olarak bulunduğu açıklandı.

07 Eylül 2020 Pazartesi 14:21
Avustralya\'da Kırsalda Kaybolan 5 Doktor Bulundu
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Melbourne, 7 Eylül 20 : Avustralya'nın Kuzey Bölgesi kırsalında kamp yapmak için Alice Spring kentinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 5 doktorun sağlıklı olarak bulunduğu açıklandı.

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, ülkenin orta kısmındaki Alice Springs kentinin 150 kilometre doğusunda kalan kırsal bölgedeki kamp alanı Ruby Gap'te arkadaşlarıyla buluşmaya giden ancak iki gündür haber alınamayan 5 doktor, polis ekipleri tarafından bulundu.

Kamp yerindeki arkadaşlarının, doktorların buluşma yerine gelmediğini polise bildirmesi üzerine başlatılan aramalar sonuç verdi.

Arazi araçlarıyla Alice Springs’ten 5 Eylül Cumartesi günü yola çıktıktan sonra yanlış bir yola giren ve araçları çamura saplandıktan sonra iki geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalan 5 kişinin Ruby Gap Park yolunda yürürken sağlıklı olarak bulundukları belirtirdi.

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Kayıp doktorlardan 3’ünün helikopterle Alice Springs'e döndüğünü bildiren Kuzey Bölgesi Polisi, grup üyelerinden ikisinin ise arabayı geri getirmek için kaldığını kaydetti.

Geçen cumartesi saat 17.00 civarında Alice Spring kentinden arkadaşlarıyla buluşmak için ayrılan ve pazar öğleden sonra kente geri dönmesi gereken grubun, Ruby Gap bölgesindeki kamp yerine ulaşamadıklarının belirlenmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Doktorların arkadaşlarıyla bulaşmak için yola çıktığı Ruby Gap bölgesi, Güney MacDonnell Sıradağlarında bulunan ve zor yollarıyla ünlü bir doğa parkı olarak biliniyor.

Zorlu bir yolculuk gerektiren kamp yerine ancak dört çeker araçlarla erişilebiliyor.

(AA/RU/ŞEB)
 

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