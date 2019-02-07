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Avustralya\'da Gyrocopter Kazası: 2 Ölü

Melbourne, 7 Şubat 19 (.): Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth\'in güneyindeki Capel kasabası yakınlarında gyrocopterin (döner kanatlı ve pervaneli hava taşıtı) düşmesi sonucu 2 kişi öldü.

Avustralya\'da Gyrocopter Kazası: 2 Ölü

Melbourne, 7 Şubat 19 (.): Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth\'in güneyindeki Capel kasabası yakınlarında gyrocopterin (döner kanatlı ve pervaneli hava taşıtı) düşmesi sonucu 2 kişi öldü.

07 Şubat 2019 Perşembe 07:56
Avustralya\'da Gyrocopter Kazası: 2 Ölü
Melbourne, 7 Şubat 19 (.): Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth\'in güneyindeki Capel kasabası yakınlarında gyrocopterin (döner kanatlı ve pervaneli hava taşıtı) düşmesi sonucu 2 kişi öldü.

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, isimleri açıklanmayan biri pilot iki erkeğin bulunduğu gyrocopter henüz belirlenemeyen nedenle Perth\'in yaklaşık 200 kilometre güneyinde yer alan Capel kasabası yakınlarında tatil beldesi Busselton\'daki Forrest Plajı\'na düştü.

Haberde, kumsala yaklaşık 10 metre açıktaki sığ sulara düştüğü bildirilen gyrocopterdeki iki kişinin olay yerinde öldükleri belirtildi.

Güney Batı Bölge Müfettişi Steve George, görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak normalden farklı sesler çıkartarak uçtuğu ifade edilen gyrocopterin yaklaşık 200 metre yükseklikte düştüğünü öğrendiklerini, olayın nedeninin araştırıldığını belirtti.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında Yeni Güney Galler eyaletinde gyrocopter düşmüş, olayda biri pilot iki erkek hayatını kaybetmişti.

(AA/FEZ)
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