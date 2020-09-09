Avustralya\'da Bir Kişi Köpekbalığı Saldırısı Sonucu Yaşamını Yitirdi

Canberra, 9 Eylül 20 : Avustralya'da köpekbalığı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Queensland eyaleti ambulans servisinden William Houghton, yaptığı açıklamada, Coolangatta banliyösü Greenmount plajı açıklarında sörf yaparken köpekbalığı saldırısına uğrayan 46 yaşındaki kişinin, diğer sörfçüler ve cankurtaranlar tarafından kıyıya getirildiğini belirtti.

Houghton, bacaklarından ağır yaralanan ve aşırı kan kaybeden sörfçüye ilk müdahalenin kıyıda yapıldığını ancak bu kişinin kurtarılmadığını ifade etti.



Bunun, Avustralya sahillerinde bu yıl içinde ölümle sonuçlanan 6. köpekbalığı saldırısı olduğu bildirildi.(AA/AK/ŞEB)