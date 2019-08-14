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Avustralya'yı karıştıran saldırgan Kıbrıslı Türk çıktı!

Avustralya'nın Sydney kentinde dehşet saçan ve bir kadını sırtından bıçaklayan saldırganın Mert Ney olduğu açıklandı. Ney'in bir apartman dairesinde ölü bulunan genç bir kadının da katili olduğu ortaya çıktı.

Avustralya'yı karıştıran saldırgan Kıbrıslı Türk çıktı!

Avustralya'nın Sydney kentinde dehşet saçan ve bir kadını sırtından bıçaklayan saldırganın Mert Ney olduğu açıklandı. Ney'in bir apartman dairesinde ölü bulunan genç bir kadının da katili olduğu ortaya çıktı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:11
Avustralya'yı karıştıran saldırgan Kıbrıslı Türk çıktı!

Şehir merkezinde çevredekilere saldırmak isterken yakalanan Mert Ney’in Kıbrıs Türk’ü bir ailenin ortanca çocuğu olduğu belirtildi.

Sydney Emniyet Müdürlüğü, 20 yaşındaki Ney’in ruhsal sıkıntıları olduğunu ve şehir merkezindeki saldırıya teşebbüs etmeden önce başka bir bölgede bir kadını öldürdüğünü duyurdu.

Sydney’de bir apartman dairesinde ölü bulunan Michaela Dunn’ın da Ney tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Ney’in, 24 yaşındaki Dunn’ı boğazını keserek öldürdükten kısa bir süre sonra kent merkezinde dehşet saçtığı tahmin ediliyor. Polis, Ney’in seks işçisi olduğu düşünülen Dunn’ın müşterisi olma ihtimali üzerinde duruyor.

‘Seven News’ adlı haber kanalı, Ney’i, Dunn’ın ölü bulunduğu apartmandan çıkarken yansıtan görüntüleri ele geçirdi. Buna göre; katil, evden çıkarken ‘selfie’ çekmek için duruyor.

KAHRAMAN VATANDAŞLAR DURDURDU

Mert Ney, 41 yaşındaki bir kadını kasap bıçağıyla sırtından yaraladıktan sonra etrafta bulunan vatandaşların sandalye ve süt kasasıyla müdahalesiyle etkisiz hale getirilmişti.

Aile içi şiddet, hırsızlık, kötü niyetle zarar verme gibi ufak suçlardan sabıka kaydı bulunan Ney hakkında ailesi tarafından kayıp ihbarı yapıldığı da belirtildi.

Avustralya basını, Sydney’in batısındaki Blacktown yakınlarında Marayong semtinde yetişen Mert Ney’in bu ayın başında sağlık sorunları ve akıl sağlığı değerlendirmesi için hastaneye başvurduğunu yazdı.

Kıbrıs Türk’ü bir ailenin ortanca çocuğu olduğu ifade edilen Ney’in Marayong Devlet Okulu’na devam ettiği belirtildi.

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Okul arkadaşları, Ney’i çok arkadaşı olmayan yalnız bir çocuk olarak tanımladı.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Reen Elomari adlı bir ilkokul arkadaşı, “Çok konuşkan biri değildi. Hızlı yürürdü, çok arkadaşı yoktu, hiçbir şey söylemezdi. Sokaklarda her zaman onu tek başına yürürken görürdüm” dedi.

TERÖR BAĞLANTILI DEĞİL

Güvenlik güçleri, Mert Ney’in herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı olduğunu düşünmüyor ve olayı ‘terör saldırısı’ olarak değerlendirmiyor.

Ancak Polis Müdürü Mick Fuller, Ney’e ait olduğu düşünülen ve Yeni Zelanda’daki Christchurch saldırısına atıf yapılan bir USB çubuğun bulunduğunu açıkladı. Fuller, bu bilginin olaya terör saldırısı demek için yeterli olmadığını belirterek, “Fakat bu kaygı verici bir şey ve uzun vadeli bir soruşturmanın başlangıç noktası” ifadelerini kullandı.

Daily Telegprah gazetesi ise Ney’in polis tarafından bilinen bir isim olduğunu ve sadece iki ay önce muşta ile yakalandığını ve mahkemeden denetimli serbestlik şartıyla serbest kaldığını yazdı. Mert Ney’in uyuşturucu sorunu olduğu da ifade ediliyor.

Geceyi hastanede geçiren ve dizindeki kesik nedeniyle ameliyat edildiği açıklanan Mert Ney’e yönelik cinayet suçlamasının yöneltilmesi bekleniyor.

KIZ KARDEŞİ YAZEL KONUŞTU

Öte yandan, Mert Ney’in kız kardeşi Yazel Ney ise Marayong semtindeki evlerinin dışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yazel Ney, “Şoke oldum, kızgınım ve tiksiniyorum. Soyadımdan nefret ediyorum. Sizin ailenizden biri böyle bir şey yapsa, siz kendinizi nasıl hissederdiniz” dedi.

Kardeşinin geçen hafta cinnet getirdiğini söyleyen Yazel Ney, “Hastaneden kaçtı… Kendine tehdit teşkil ettiğini düşünüyorduk” dedi.

Kardeşiyle iyi anlaşamadığını da belirten Yazel, “Söyleyeceğim hiçbir şey onu (Michaela Dunn) geri getirmeyecek. Gerçekten çok üzgünüm. Savunmasızdı. Milyonlarca kez özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

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