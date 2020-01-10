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Avustralya yangınları: “Sert rüzgâr ve aşırı sıcaklar nedeniyle 'zor' bir gün bekleniyor”

Eylül ayından bu yana süren yangınlarla boğuşan Avustralya'da bugün yüksek sıcaklık ve sert rüzgâr bekleniyor. Olumsuz hava koşullarının yeni yangınlara neden olmasından endişe ediliyor.

Avustralya yangınları: “Sert rüzgâr ve aşırı sıcaklar nedeniyle 'zor' bir gün bekleniyor”

Eylül ayından bu yana süren yangınlarla boğuşan Avustralya'da bugün yüksek sıcaklık ve sert rüzgâr bekleniyor. Olumsuz hava koşullarının yeni yangınlara neden olmasından endişe ediliyor.

10 Ocak 2020 Cuma 11:15
Avustralya yangınları: “Sert rüzgâr ve aşırı sıcaklar nedeniyle 'zor' bir gün bekleniyor”

Avustralya Başbakanı Scott Morrison Cuma gününün "Doğu'daki eyaletler için zor bir gün olabileceğini" söyledi.

Eyaletin bazı bölgelerinde hava sıcaklığının 40 dereceye çıkması bekleniyor. Eyalet itfaiyesine "çok yüksek yangın uyarısı" gönderildi.

Yetkililer Victoria eyaletinin yangınlardan etkilenen bölgelerinde yaşayanlara "evlerini terk etmeleri", aksi takdirde mahsur kalma ve hayatlarını tehlikeye atma riskini almaları uyarısını yaptı.

Kırsal alanda çıkan ve büyük bir alana yayılan yangınlarda 4 ayda 10.3 milyon hektar (103.000 kilometrekare) alan zarar gördü, en az 27 kişi ve yaklaşık 500 milyon hayvan hayatını kaybetti.

Sadece yılbaşından bu yana 1000'den fazla ev kullanılamaz hale geldi.

Başbakan Morrison son olarak "Bu krizin ve afetin sonuna henüz çok uzağız" açıklamasını yapmış ve New South Wales eyaleti kıyılarında, tahliyeler için iki gemi beklettiklerini belirtmişti.

Morrison yangınlara geç ve yetersiz müdahale ettiği gerekçesiyle yoğun biçimde eleştiriliyor.

New South Wales ve Victoria eyaleti sınırında halen 100'den fazla noktada yangınlar sürüyor.

New South Wales eyaleti hükümeti yangınlardan zarar gören yerleşim birimlerinin yeniden inşası için 1 milyar Avustralya doları (690 milyon Amerikan doları) ayırdıklarını duyurdu.

Merkezi hükümet de 2 milyar Avustralya doları yardımda bulunacağını açıklamıştı.

KANGURU ADASI'NIN ÜÇTE BİRİ YANDI

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın uydu fotoğrafları, Avustralya'da soyları tehlike altında olan pek çok hayvan türüne ev sahipliği yapan Kanguru Adası'nın üçte birinin yandığına işaret ediyor.

Terra uydusunun fotoğraflarında daha önce yeşil olan alanların kahverengiye dönüştüğü görülüyor.

Güney Avustralya eyaletine bağlı Kanguru Adası, denizaslanları, koala, ornitorenk ve kıtaya özgü pek çok kuş türüyle biliniyor.

Uzmanlar, adada en az 25 bin koalanın öldüğünü belirtiyor.

YANGINLARIN YAYILMASINDA "İKLİM KRİZİNİN" ETKİSİ VAR MI?

Avustralya'da yangınların bu kadar büyümesi ve kontrol altına alınamamasında yazların daha sıcak ve kuru geçmesinin etkisi var.

Avustralya 2019'da tarihinin en sıcak ve kuru yazını geçirdi. Bunun bir nedeni küresel ısınma ve artık "kriz" olarak tanımlanan iklim değişikliği.

Yazların daha uzun, sıcak ve kuru geçmesiyle, tarımsal alanlar daha kuru bir hale geliyor, dolayısıyla daha kolay tutuşuyor ve yangınların daha hızlı yayılıyor.

Yazın normalden sıcak geçmesindeki bir diğer etken ise Hint Okyanusu'nda görülen çift kutuplu iklim olayı.

Hint Okyanusu Dipolü olarak adlandırılan olayda deniz üst yüzeyi sıcaklıkları batı tarafında daha yüksekken, doğu tarafında daha serin oluyor.

Bu iki taraf arasındaki sıcaklık farkı bu yıl son 60 yılın zirvesinde.

Bunun sonucu olarak da doğu Afrika'da ortalamanın üzerindeki şiddette yağmurlar ve seller görülürken, güneydoğu Asya ve Avustralya'da kuraklık yaşanıyor.

Yetkilier 4 aydan uzun süredir devam eden yangınların, ciddi bir yağış olmadığı sürece söndürülemeyeceğini belirtiyor.

Son Güncelleme: 10.01.2020 14:26
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