banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111721
ALTIN
278.466
DOLAR
5.8626
STERLİN
7.7252
EURO
6.5306
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Şahin 7 ay hapis yatacak
7 AY HAPİS YATACAK
3 buçuk yıl hapis yatacak
3 BUÇUK YIL HAPİS YATACAK
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

Avustralya polisi 1980'de Türk diplomatları şehit eden teröristlerin peşine düştü

Avustralya’nın Sydney kentinde 17 Aralık 1980'de Ermeni teröristlerce şehit edilen Türkiye'nin Sydney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve Güvenlik Ataşesi Engin Sever’in katil veya katillerinin yakalanmasını sağlayacak bilgiye 1 milyon Avustralya doları ödül verilecek.

Avustralya polisi 1980'de Türk diplomatları şehit eden teröristlerin peşine düştü

Avustralya’nın Sydney kentinde 17 Aralık 1980'de Ermeni teröristlerce şehit edilen Türkiye'nin Sydney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve Güvenlik Ataşesi Engin Sever’in katil veya katillerinin yakalanmasını sağlayacak bilgiye 1 milyon Avustralya doları ödül verilecek.

17 Aralık 2019 Salı 07:29
Avustralya polisi 1980'de Türk diplomatları şehit eden teröristlerin peşine düştü

Arıyak ve Sever’in görevleri başında şehit edilişlerinin 39’uncu yıl dönümünde saldırının düzenlendiği Sydney Başkonsolosluğu rezidansının önünde anma töreni düzenlendi.

Şehit diplomatlar için saygı duruşuyla başlayan ve iki ülkenin milli marşlarıyla devam eden törene, Güney Galler Eyalet (NSW) Valisi Başdanışmanı Michael Miller, Kapasite Gelişimi ve Yükseköğretim Bakanı Jefflee, Eyalet Yasama Konseyi Başkan Yardımcısı ve Türk Dostluk Grubu Başkanı TrevorKhan, ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin Gölge Tüketici Hakları Koruma Bakanı Julia Finn, Türkiye'nin Kanberra Büyükelçisi Korhan Karakoç, Sydney Başkonsolosu Melih Karalar, Şehit Arıyak’ın kızı Çağla Arıyak, NSW Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Walton, çok sayıda ülkenin misyon şefleri ve Türkler katıldı.

Anma töreninde yapılan konuşmalarda Arıyak ve Sever’in hayatını kaybettiği saldırının Avustralya topraklarında yaşanan ilk terör saldırısı olduğu hatırlatılarak, ülkenin çok kültürlü yapısında bu tür eylemlere yer olmadığı vurgulandı.

TERÖRİSTLERİ YAKALATACAK BİLGİYE 1 MİLYON DOLAR ÖDÜL KONDU

Mark Walton, törenin ardından düzenlediği basın toplantısında, şehit diplomatların katillerini yakalamak için NSW Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Birimi bünyesinde özel bir ekip kurulduğunu açıkladı.

Soruşturmanın Sydney’deki Ortak Terörle Mücadele Ekibi tarafından yeniden ele alınacağını belirten Walton, "Bilgiye verilecek ödül 250 bin dolardan 1 milyon dolara (yaklaşık 4 milyon TL) çıkarıldı. Sarık Arıyak ve Engin Sever'in suikastı, NSW'de uluslararası ve siyasi olarak gerçekleşen ilk cinayetti. Hala suikastın planlanması ve yapılması hakkındaki bilgisi olan ve bu cinayetleri işleyen motosikletteki adamların kimliğinden haberdar kişilerin olduğundan şüpheleniyoruz." ifadelerini kullandı.

"39 YIL SONRA GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKMA ZAMANI GELDİ"

banner317
Babasının ölümünün ardından cinayetin çözülmesine katkıda bulunmak üzere Sydney’e ilk kez gelen Çağla Arıyak’a teşekkür ettiklerini vurgulayan Walton, "Arıyak ve Sever'in aileleri cinayetin suçlusunu bilmeden 40 sene yaşadı. Umarım bu ödül ve bugün konuya gösterdiğimiz ilgi bu cinayetlerin çözülmesinde bize yardımcı olacaktır. Bugün 39 yıl oldu, artık gerçeğin açığa çıkmasının vakti geldi." diye konuştu.

"39 YIL SONRA UNUTULMAMALARI MUAZZAM BİR ŞEY"

Terör saldırı yaşandığında henüz 8 yaşında olan ve saldırı anını gören şehit Başkonsolosun kızı Çağla Arıyak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 39 yıl sonra teröristlerin yakalanması için başlatılan çabalardan mutlu olduğunu söyledi.

Aradan geçen yıllara rağmen hem Türklerin hem de Avustralyalıların olayın yaşandığı yere toplanıp anma töreni yapmasının başka ülkelerde görülen bir şey olmadığını hatırlatan Çağla, "39 yıl sonra bunun hala yapılıyor olması muazzam, çok müthiş bir şey. İnsan çok duygulanıyor. Çok onur duyuyorum." dedi.  

"POLİSİN YENİ TEKNİKLERLE SONUÇ ALMASINI UMUYORUZ"  

Avustralya makamlarının teröristlerin yakalanması için aldıkları karardan memnun olduklarını belirten ve şehitlerin huzur içinde yatması için faillerin bulunması temennisinde bulunan Büyükelçi Karakoç, "Elimizde bu konuda zamanında toplanmış bazı bilgi ve belgeler vardı. Şimdi Avustralya polisinin yeni taktikler, yeni tekniklerle bu bilgi ve belgeler üzerinden sonuç almasını umuyoruz." dedi.

Şehit Arıyak ve Sever, 17 Aralık 1980 sabahı işe gitmek üzere Başkonsolosun konutundan ayrıldıkları sırada eşi Demet ve kızı Çağla Arıyak’ın gözleri önünde iki Ermeni terörist tarafından hedef alınmıştı. Sabah saat 09.45 sularında motosikletli ve yüzleri beyaz kaskla kaplı teröristlerin saldırısı sonucunda Başkonsolos olay yerinde, Güvenlik Ataşesi Sever ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Avustralya Associated Press’i arayan bir kadın, cinayetlerin Sözde Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları (JCAG) tarafından işlendiğini bildirmişti.

Son Güncelleme: 17.12.2019 11:14
Anahtar Kelimeler:
1980de Türk Diplomatları şehit Eden TeröristlerAvustralya Polisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pervez Müşerref'e vatana ihanetten idam
Pervez Müşerref'e vatana ihanetten idam
Boeing, 737 Max yolcu uçaklarının üretimini durdurma kararı aldı
Boeing, 737 Max yolcu uçaklarının üretimini durdurma kararı aldı
Yemen hükümetinden Güney Geçiş Konseyi'ne “Riyad Anlaşması'nı engelleme“ suçlaması
Yemen hükümetinden Güney Geçiş Konseyi'ne “Riyad Anlaşması'nı engelleme“ suçlaması
Sudan, Hizbullah ve Hamas’ın ofislerini kapatacak
Sudan, Hizbullah ve Hamas’ın ofislerini kapatacak
"İsrail, Doğal Gaz Boru Hattı inşası için Türkiye ile müzakerelere hazır“ iddiası
"İsrail, Doğal Gaz Boru Hattı inşası için Türkiye ile müzakerelere hazır“ iddiası
Fransa, Benin'e ait tarihi eserleri 2020'de iade edecek
Fransa, Benin'e ait tarihi eserleri 2020'de iade edecek
Fas, deniz sınırını Batı Sahra'yı da içine alacak şekilde genişletti
Fas, deniz sınırını Batı Sahra'yı da içine alacak şekilde genişletti
Çin ve Rusya, BMGK'ye Kuzey Kore'ye yönelik bazı yaptırımların kaldırılmasını teklif etti
Çin ve Rusya, BMGK'ye Kuzey Kore'ye yönelik bazı yaptırımların kaldırılmasını teklif etti
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da bir Filistinlinin evine saldırdı
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da bir Filistinlinin evine saldırdı
Trump: “Küreselciler para kaybetmemizi istiyor“
Trump: “Küreselciler para kaybetmemizi istiyor“

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim