banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sucuoğlu’na ‘öteki Türkiyeci’ suçlaması…
Sucuoğlu’na ‘öteki Türkiyeci’ suçlaması…
Sağlık Bakanlığı’ndan uyarı!
Sağlık Bakanlığı’ndan uyarı!
Sucuoğlu: İspatlansın ülkeyi terk ederim
Sucuoğlu: İspatlansın ülkeyi terk ederim
Maaşlar sorunsuz ödeniyor
Maaşlar sorunsuz ödeniyor
banner376

Avustralya “net sıfır” karbon emisyonu hedefine 2050'de ulaşmayı planlıyor

En fazla fosil yakıt ihraç eden ülkelerden olan ve çevre kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle eleştirilen Avustralya, "net sıfır" karbon emisyonu hedefine 2050'de ulaşmayı planladığını açıkladı.

27 Ekim 2021 Çarşamba 06:20
Avustralya “net sıfır” karbon emisyonu hedefine 2050'de ulaşmayı planlıyor

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkesinin karbon emisyonunu azaltma planının fosil yakıt sektörüne son vereceği anlamına gelmediğini söyledi.
Glasgow'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde (COP26) 2030 yılı için somut hedefler belirlenmesi amaçlanıyor. Ancak Avustralya, bu konuda yüksek hedefler belirlemeyeceğini belirtiyor.
Scott Morrison, 2050 hedefleri ile ilgili ayrıntı açıklamadı, ancak bu hedeflere "vergi yoluyla değil, teknolojiyle" ulaşılacağını belirtti.
Morrison, "Avustralya'yı anlamayanlardan vaaz dinleyecek değiliz. Avustralya'nın yöntemi, bu işin yapılıp yapılmayacağı değil, nasıl yapılacağıyla ilgili" ifadesini kullandı.
Avustralya Başbakanı'nın açıkladığı plan, iklim değişikliğine karşı yeterince güçlü adımlar içermediği gerekçesiyle ülke içinden ve dışından eleştirilerle karşılandı.


'NET SIFIR' HEDEFİ
İklim değişikliğinin yol açtığı olumsuz etkilere karşı sıcaklık artışının 2050 yılında en fazla 1,5 derece ile sınırlandırılması hedefleniyor.
Bunun için sera gazı emisyonunun 2030'a kadar yüzde 45 azaltılması ve 2050'de de "net sıfır" hedefine ulaşılması gerekiyor.
100'ü aşkın ülke "karbon nötr" olmak veya "net sıfır" emsiyon hedefini benimsediklerini açıkladı.
Atmosferdeki mevcut sera gazı miktarının artmamasını öngören bu hedef, fosil yakıt kullanımının azaltılması yoluyla karbondioksit gibi gazların emisyonunun azaltılması ve daha fazla ağaç dikme ve karbon tutan teknoloji kullanımını içeriyor.
İklim değişikliğine karşı harekete geçme konusunu uzun zamandır sürüncemede bırakan Avustralya, ABD ve İngiltere gibi müttefiklerinden ayrı düştü.
Dünyanın en büyük kömür ve gaz üreticileri arasında yer alan Avustralya, nüfus başına düşen karbon miktarı bakımından en kirli ülkelerden biri.


banner341
TEKNOLOJİK YATIRIMLAR
Morrison, önümüzdeki 20 yıl içerisinde "düşük emisyonlu teknolojilere" 15 milyar dolar yatırım yapılacağını açıkladı.
Bu plan, karbonun toprakta tutulması, güneş enerjisi maliyetinin düşürülmesi ve yeşil sanayilerin geliştirilmesini içeriyor.
Ancak kısa vadede daha fazla gaz kullanımı öngörüldüğü gibi, fosil yakıtın sınırlanmasına yönelik herhangi bir plan da bulunmuyor.
Morrison, makalesinde "Madencilik gibi ağır sanayimizin açık kalmasını, rekabet gücüne sahip olmasını ve uyum sağlamasını, küresel talep olduğu sürece var olmasını istiyoruz" diye yazdı.
Avustralya, 2005'teki karbon emisyonu miktarını 2030'a kadar yüzde 26 azaltmayı hedefliyor. Hükümet, bu oranın yüzde 30-35'e ulaşacağını öngörüyor.
Hükümeti eleştirenler ise, orman yangınları, sel ve kuraklık gibi etkilerini birincil elden yaşamasına rağmen, iklim değişikliğine karşı eyleme geçme konusunda çok yavaş davrandığını belirtiyor.
BBC Avustralya Muhabiri Shaimaa Khalil, Morrison'ın açıklamasının diğer ülkelere yeni bir şey sunmadığını, ancak Avustralya'nın adım atma konusunda ne kadar geç davrandığını gösterdiğini belirtiyor.
Bu açıklamanın, Glasgow'daki COP26 zirvesinden birkaç gün önce yapılması için aylar süren siyasi müzakereler gerekti.
Hükümetin küçük ortağı Ulusal Parti'ye bazı tavizler verilmesi, Avustralya'da iklim değişikliğine karşı harekete geçmenin ne kadar karmaşık ve siyasi bakımdan bölünmelere yol açan bir konu olduğunu gösteriyor.

 

banner360
Son Güncelleme: 26.10.2021 19:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Guterres: "Artan darbe salgınlarına karşı caydırıcı önlemler alınmalı"
Guterres: "Artan darbe salgınlarına karşı caydırıcı önlemler alınmalı"
BM: Taahhütler iklim felaketini önlemek için yeterli değil
BM: Taahhütler iklim felaketini önlemek için yeterli değil
Moderna, Afrika'ya 110 milyon doz covid-19 aşısı satacak
Moderna, Afrika'ya 110 milyon doz covid-19 aşısı satacak
Jim Carrey, hayatını roman olarak kaleme aldı
Jim Carrey, hayatını roman olarak kaleme aldı
Grip mevsimi yaşlılar için ağır geçebilir
Grip mevsimi yaşlılar için ağır geçebilir
Nijerya'daki şiddet olaylarında 2 milyondan fazla kişi yerinden edildi
Nijerya'daki şiddet olaylarında 2 milyondan fazla kişi yerinden edildi
İngiltere'de benzin fiyatı rekor seviyeye yükseldi
İngiltere'de benzin fiyatı rekor seviyeye yükseldi
Alman politikacılardan Türkiye'ye uyarı
Alman politikacılardan Türkiye'ye uyarı
Amazon’un kurucusu 2030'a kadar ticari uzay istasyonu kuracak
Amazon’un kurucusu 2030'a kadar ticari uzay istasyonu kuracak
ABD'de kasırga ve şiddetli yağışlar büyük hasar oluşturdu
ABD'de kasırga ve şiddetli yağışlar büyük hasar oluşturdu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim