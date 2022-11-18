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Avustralya, Macron'un Eleştirilerine Rağmen Nükleer Denizaltı Anlaşmasını Sürdürecek

Avustralya, Macron'un Eleştirilerine Rağmen Nükleer Denizaltı Anlaşmasını Sürdürecek

18 Kasım 2022 Cuma 11:30
Avustralya, Macron'un Eleştirilerine Rağmen Nükleer Denizaltı Anlaşmasını Sürdürecek

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eleştirilerine rağmen, ABD nükleer teknolojisiyle donatılmış denizaltı filosu inşa edeceklerini açıkladı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi'nde yaptığı basın açıklamasında Albanese, nükleer teknoloji içeren AUKUS anlaşmasına sadık kalacaklarını belirtti.

Macron'un dün denizaltı filosu tekliflerinin devam ettiğini belirtmesi üzerine Albanese, ABD nükleer teknolojisiyle donatılmış denizaltı filosu inşa edeceklerini ancak Fransa ile de savunma alanında yapılabilecek iş birliklerini değerlendirdiklerini kaydetti.

AUKUS anlaşmasını eleştiren, Fransa'nın Avustralya'ya nükleer güç içermeyen ve bağımsız olarak kullanabilecekleri denizaltı anlaşması sunduğunu kaydeden Macron, bu sayede Çin ile de herhangi bir sorun yaşanmayacağına dikkati çekmişti.

Macron, Albanese öncesi dönemin Başbakanı Scott Morrison'ı, AUKUS'u imzalayarak nükleer denizaltı tercihi yapması ve Çin ile sorun yaratması sebebiyle suçlamıştı.

Morrison hükümeti, 2016'da Fransız Naval Group ile imzaladığı 12 konvansiyonel dizel elektrikli denizaltı yapımını öngören 90 milyar Avustralya doları (yaklaşık 60,5 milyar ABD doları) değerindeki anlaşmayı Eylül 2021'de iptal etmiş, İngiltere ve ABD ile AUKUS olarak bilinen savunma anlaşmasını imzalamıştı.

Paris'te 1 Temmuz'da bir araya gelen Macron ve Albanese, AUKUS anlaşmasının gerdiği ilişkileri düzeltme isteklerini belirtmişti.

Fransa ile imzalanan anlaşmayı geçen yıl fesheden Avustralya, temmuzda Fransız gemi inşa şirketi Naval Group'a 555 milyon avro (yaklaşık 858 milyon Avustralya doları/yaklaşık 575 milyon dolar) tazminat ödeyeceğini duyurmuştu.

AUKUS anlaşması kapsamında 8 nükleer denizaltıdan ilkinin 2040'a kadar teslim edilmesi bekleniyor.

Bu nedenle Fransa'nın Avustralya'ya geçici olarak dizel elektrikli denizaltı içeren küçük bir filo sağlayabileceğine dair söylentiler bulunuyor.

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Son Güncelleme: 18.11.2022 11:52
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