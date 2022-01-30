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Avustralya koalaları korumak için 35 milyon dolar harcayacak

Avustralya hükümeti, ülkenin koala habitatını korumak ve savunmasız türlerin azalışını yavaşlatmak için dört yıl içinde yaklaşık 35 milyon ABD doları harcayacak.

30 Ocak 2022 Pazar 09:15
Avustralya koalaları korumak için 35 milyon dolar harcayacak

NBC News'in haberine göre, Avustralya Başbakanı Scott Morrison, "Koalalar Avustralya'nın en sevilen ve en çok tanınan simgelerinden biridir ve onları gelecek nesiller için korumaya kararlıyız" dedi.

Yeni paket, hükümetin 2019'dan bu yana süren koala yatırımını 74 milyon Avustralya dolarının üzerine çıkaracak ve bu bütçe, habitat restorasyonu, nüfusu araştırmak ve koala sağlığı konusundaki araştırmaları genişletmek için harcanacak.

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330 binden 100 bine düştü

Yaban hayatındaki koalaların sayısı, orman yangınları, hastalıklar ve araçlar tarafından yok edilmeleri sebebiyle 330 binden 100 bine düştü.

İnsanlarda da bulunan ve cinsel yolla bulaşan bir bakteri olan klamidya, koalalar arasında da yayıldı ve bazı bölgelerdeki hayvanların yarısını etkiledi.

Dünya Yaban Hayatı Fonu tarafından yaptırılan bir araştırmaya göre, 2019 ve 2020'de 60 binden fazla koalanın orman yangınlarında öldüğü, yaralandığını veya bir şekilde etkilendiği tahmin ediliyor.

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