Avustralya Kardinali George Pell'e cinsel tacizden 6 yıl hapis cezası

Avustralya Kardinali 77 yaşındaki George Pell, "iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan" suçlu bulunarak 6 yıl hapis cezası aldı.

Eski Vatikan Ekonomi Bakanı, böylece uzun dönemdir taciz skandallarıyla sarsılan Katolik Kilisesi'nde çocuk istismarından hapse giren ilk üst düzey isim oldu.Pell, bir dönem Katolik dünyasının ruhani lideri Papa'nın yakın danışmanları arasındaydı.

Melbourne Bölge Mahkemesi'nde görülen davada hakim, Pell'in 1996-2001 yıllarında başpiskoposluk yaptığı dönemde kilise korusunda bulunan 13 yaşındaki iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunduğuna hükmetti.

Televizyonlardan canlı yayınlanan duruşma esnasında, hakim Peter Kidd, Pell'e "iki kurbana karşı sert ve zorlayıcı bir cinsel saldırı gerçekleştirdin." dedi.Suçlamaları kabul etmeyen ve temyiz başvurusunda bulunan 77 yaşındaki Pell, Haziran'da temyiz, üç yıl sekiz ay sonra ise kefalet başvurusu yapabilecek.

Mağdurlardan biri aşırı dozda uyuşturucudan öldü

Melbourn'de görülen davada mahkeme jürisi 12 Aralık 2018’de, Pell’in, Aralık 1996 ve Şubat 1997'de Melbourne Başpiskoposu olarak görev yaptığı St. Patrik Katedrali’nde o dönemde 13 yaşında olan iki erkek çocuğa tacizde bulunduğuna karar verdi.

27 Şubat'ta hakim karşısına çıkan Pell’in, karar duruşmasına kadar gözaltında tutulmasına hükmedilmişti..Dava sürecinde hayattaki mağdurlardan birinin ifadesine başvuruldu. Diğer mağdur ise 2014 yılında aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybetti.

Avustralya yönetimi geçtiğimiz yıl cinsel istismar mağdurları çocuklardan ve ailelerinden resmen 'ulusal özür' dilemişti.