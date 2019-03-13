Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101953
ALTIN
228.909
DOLAR
5.4559
STERLİN
7.1647
EURO
6.1583
BÜKE itiraf etti!...
BÜKE İTİRAF ETTİ!...
Gargınsu için PKK şüphesi
GARGINSU İÇİN PKK ŞÜPHESİ
Sürücülerin dikkatine
Karakuş ve Alkan’a hapis cezası
KARAKUŞ VE ALKAN’A HAPİS CEZASI
banner282
Flaş Haber
BÜKE itiraf etti!...
Kapat

Avustralya Kardinali George Pell'e cinsel tacizden 6 yıl hapis cezası

Avustralya Kardinali George Pell'e cinsel tacizden 6 yıl hapis cezası

13 Mart 2019 Çarşamba 09:19
Avustralya Kardinali George Pell'e cinsel tacizden 6 yıl hapis cezası

Avustralya Kardinali 77 yaşındaki George Pell, "iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan" suçlu bulunarak 6 yıl hapis cezası aldı.

Eski Vatikan Ekonomi Bakanı, böylece uzun dönemdir taciz skandallarıyla sarsılan Katolik Kilisesi'nde çocuk istismarından hapse giren ilk üst düzey isim oldu.Pell, bir dönem Katolik dünyasının ruhani lideri Papa'nın yakın danışmanları arasındaydı.

Melbourne Bölge Mahkemesi'nde görülen davada hakim, Pell'in 1996-2001 yıllarında başpiskoposluk yaptığı dönemde kilise korusunda bulunan 13 yaşındaki iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunduğuna hükmetti.

Televizyonlardan canlı yayınlanan duruşma esnasında, hakim Peter Kidd, Pell'e "iki kurbana karşı sert ve zorlayıcı bir cinsel saldırı gerçekleştirdin." dedi.Suçlamaları kabul etmeyen ve temyiz başvurusunda bulunan 77 yaşındaki Pell, Haziran'da temyiz, üç yıl sekiz ay sonra ise kefalet başvurusu yapabilecek.

Mağdurlardan biri aşırı dozda uyuşturucudan öldü
Melbourn'de görülen davada mahkeme jürisi 12 Aralık 2018’de, Pell’in, Aralık 1996 ve Şubat 1997'de Melbourne Başpiskoposu olarak görev yaptığı St. Patrik Katedrali’nde o dönemde 13 yaşında olan iki erkek çocuğa tacizde bulunduğuna karar verdi.

27 Şubat'ta hakim karşısına çıkan Pell’in, karar duruşmasına kadar gözaltında tutulmasına hükmedilmişti..Dava sürecinde hayattaki mağdurlardan birinin ifadesine başvuruldu. Diğer mağdur ise 2014 yılında aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybetti.

Avustralya yönetimi geçtiğimiz yıl cinsel istismar mağdurları çocuklardan ve ailelerinden resmen 'ulusal özür' dilemişti.

Anahtar Kelimeler:
George Pell
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sudan ve Etiyopya sınırdaki sorunları çözme konusunda anlaştı
Sudan ve Etiyopya sınırdaki sorunları çözme konusunda anlaştı
Nijerya'da silahlı çetelere operasyon
Nijerya'da silahlı çetelere operasyon
Pentagon'dan "transseksüel askerler direktifi"
Pentagon'dan "transseksüel askerler direktifi"
ABD'de Hollywood yıldızları, çocuklarını üniversiteye sokmak için milyonlarca dolar rüşvet ödedi
ABD'de Hollywood yıldızları, çocuklarını üniversiteye sokmak için milyonlarca dolar rüşvet ödedi
Rus kozmonot uzaydan Kıbrıs'ın fotoğrafını çekti
Rus kozmonot uzaydan Kıbrıs'ın fotoğrafını çekti
AB'de vizesiz seyahat dönemi bitiyor mu?
AB'de vizesiz seyahat dönemi bitiyor mu?
Tunus'ta bir günde 11 bebek öldü, 90'ının hayati tehlikesi var
Tunus'ta bir günde 11 bebek öldü, 90'ının hayati tehlikesi var
IŞİD'den kaçan Yezidi kadın kendisine zorla giydirilen çarşafı yaktı
IŞİD'den kaçan Yezidi kadın kendisine zorla giydirilen çarşafı yaktı
Hava kirliliği her yıl dünyada sigaradan daha fazla ölüme yol açıyor
Hava kirliliği her yıl dünyada sigaradan daha fazla ölüme yol açıyor
TIP-İŞ ve HP’den LTB Kadın Sığınma Evi’ne katkı
TIP-İŞ ve HP’den LTB Kadın Sığınma Evi’ne katkı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim