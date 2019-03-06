Avustralya, hasta göçmenleri Pasifik'teki ıssız adada tedavi altına alıyor

Avustralya hükümeti, güvenlik açısından riskli olarak değerlendirdiği 57 hasta erkek sığınmacıyı tedavi amacıyla Pasifik'teki bir gözaltı merkezine gönderecek.

Şahısların Avustralya'da herhangi bir hastanede tıbbi tedavi almak yerine uzak bir adaya gönderilmesi insan hakları örgütlerinin tepkisine neden oldu.

Başbakan Scott Morrison, tıbbi desteğe ihtiyaç duyan sığınmacıların Avustralya'da tedavi almasına neden izin vermediklerini, "Şahıslar cinsel saldırı ve radikal eğilimli paylaşımlarda bulunmak gibi eylemlerden suçlanıyorlar." sözleriyle cevapladı.

Rahatsızlığı bulunan 57 sığınmacı, Avustralya'nın 1550 kilometre kuzeybatısında yer alan Christmas Adası'nda bir gözaltı merkezinde tedavi görecek.

Uyguladığı katı göçmen politikaları nedeniyle uluslararası kamuoyunun eleştirilerine hedef olan aşırı sağcı Scott Morrison hükümeti, deniz yoluyla Avustralya'ya ulaşmaya çalışan sığınmacıları daha anakaraya ayak basmadan denizlerde gözaltına alarak adalarda kurduğu kamplara yönlendiriyor.

Mülteciler, işlemleri tamamlanıncaya kadar Papua Yeni Gine ya da Güney Pasifik'teki Nauru Adası’nda kurulan kamplarda tutuluyor. Ancak muhalefet ve insan hakları aktivistleri, hükümeti inceleme sürecini yıllara yayarak kasten uzun tutmakla eleştiriyor.

Ayrıca Avustralya muhalefeti, Başbakan Scott Morris'i mayıs ayındaki genel seçimler öncesi, aşırı sağ oyları alabilmek için sınır güvenliği meselesini kullanmakla suçluyor.

İşçi Partisi Genel Başkanı Bill Shorten, Morrison'ın 'pazarlamacı bir seçim kampanyası' yürüttüğünü dile getirdi.

Muhafazakar Partili Başbakan John Howard, 2001'de içinde 433 mülteci bulunan bir Norveç gemisinin Avustralya karasularına girmesine izin vermemişti.