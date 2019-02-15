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Avustralya'daki yangınlar…Yeni Güney Galler eyaletinde 4 gündür devam yangınlarda 20 ev yandı

Avustralya'daki yangınlar…Yeni Güney Galler eyaletinde 4 gündür devam yangınlarda 20 ev yandı

15 Şubat 2019 Cuma 09:05
Avustralya'daki yangınlar…Yeni Güney Galler eyaletinde 4 gündür devam yangınlarda 20 ev yandı


Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin kuzeyindeki Tingha ve Tabulam bölgelerinde binlerce hektarlık alanın zarar görmesine neden olan yangınlarda 20 ev yandı.
Eyalette dört gündür devam eden yangınlar nedeniyle verilen acil durum uyarısının bazı bölgelerde tavsiye seviyesine indirildiğini açıklayan NSW Kırsal Yangın Servisi, Tingha, Tabulam ve Wallangarra'daki yangınlarda 20 evin yandığını bildirdi.
Uyarı seviyesinin düşürülmesine rağmen 20 bin hektarlık alanda devam eden yangınların hala tehlikeli olabileceğini belirten NSW Kırsal Yangın Servisi sözcüsü Chris Garlick, Avustralya Yayın Kurumuna (ABC) yaptığı açıklamada, "Tingha kasabası çevresindeki yangınlar bazı bölgelerin zor bir gün geçirmesine neden olabilir. Bölgedeki evlerin korunması çok zor olacak." ifadelerini kullandı.
"HER ŞEYİMİZİ KAYBETTİK"
Tingha kasabasında babasının araba yedek parçası ve metal hurda ticareti yaptığı 25 yıllık iş yerindeki malzemelerin tamamen yandığını dile getiren Todd Cross, "Babam ve bir arkadaşı yangını söndürmeye çalıştı, işe yaramadı. Alevler kudurmuş gibiydi. Gördüğünüz gibi her şeyimizi kaybettik. Babamla oturup ağladık, söylenecek bir şey yok." şeklinde konuştu.
Yangında 32 yıllık evini kaybeden ve şiddetli rüzgarla gelen alevlere karşı itfaiyecilerin bir şey yapma şansının bulunmadığını vurgulayan Ron Heperi ise "İnanılmaz bir şeydi. Tıpkı bir ateş topuna benziyordu." dedi.
Helikopterler ve yangın söndürme uçaklarının desteğiyle yüzlerce itfaiyecinin hala kontrol altına almaya çalıştığı yangınlar şu ana kadar 28 bin hektarlık alana zarar verdi. Birçok alanda kontrolsüz şekilde süren yangınlar nedeniyle bazı otoyollar da trafiğe kapatılmış durumda.
 

Son Güncelleme: 15.02.2019 12:10
Anahtar Kelimeler:
Güney Galler
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