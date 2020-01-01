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Avustralya'daki yangında ölü sayısı 15'e çıktı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde çıkan yangında ölü sayısının 15'e çıktığı bildirildi.

Avustralya'daki yangında ölü sayısı 15'e çıktı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde çıkan yangında ölü sayısının 15'e çıktığı bildirildi.

01 Ocak 2020 Çarşamba 11:38
Avustralya'daki yangında ölü sayısı 15'e çıktı

Ülke basınında yer alan haberlere göre yetkililer, eyaletin güneyindeki Conjola Gölü'nde 3 cesede daha ulaşıldığını, kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğünü duyurdu.

Sahil kasabası Mallacoota'daki yangının orman ve çayırlık alanlarda etkili olması ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçraması nedeniyle deniz kenarlarına sığınan binlerce kişi için bölgeye çok sayıda askeri gemi ve uçak gönderildiği belirtildi.

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Yangından etkilenen yerlerde 175'ten fazla ev yok olurken elektriğin kesilmesi ve yolların kapanması sebebiyle söz konusu gemi ve uçakların su, gıda maddeleri ve yakıt taşıdığı kaydedildi.

Yeni Güney Galler'deki yangınlar nedeniyle son birkaç ayda yaklaşık 5 milyon hektarlık alan ve 1000'den fazla ev yok olmuştu.

Son Güncelleme: 01.01.2020 15:14
Anahtar Kelimeler:
Avustralyadaki Yangın
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