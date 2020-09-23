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Avustralya'da Sığ Sularda Mahsur Kalan Balina Sayısı 470’e Çıktı

Avustralya'nın Tazmanya eyaletindeki Macquarie Heads bölgesinde sığ sularda mahsur kalan 270 balinadan sonra, 200 balinanın daha karaya oturduğu açıklandı. 

23 Eylül 2020 Çarşamba 09:44
Avustralya'da Sığ Sularda Mahsur Kalan Balina Sayısı 470’e Çıktı
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 Avustralya'nın Tazmanya eyaletindeki Macquarie Heads bölgesinde sığ sularda mahsur kalan 270 balinadan sonra, 200 balinanın daha karaya oturduğu açıklandı. 

Tazmanya Parklar ve Yaban Hayatı Hizmetleri Müdürü Nic Deka, havadan yapılan denetimlerde toplu halde karaya oturdukları tahmin edilen 200 pilot balinanın, Macquarie Heads bölgesinde mahsur kalan 270 balinanın kurtarılmaya çalışıldığı kıyıya yaklaşık 7 ila 10 kilometre uzaklıkta bulunduğunu aktardı. 

Nic Deka, "Havadan tespit edilen balinaların çoğu ölü görünüyor ancak bu sabah sudakilerin durumunu değerlendirmek için oraya bir tekne gönderildi." ifadelerini kullandı. 

Bölgedeki başka kıyılarda balina olup olmadığını belirlemek için çalışmaların sürdüğünü belirten Deka, kurtarma ekiplerinin daha kapsamlı bir arama yapacaklarını söyledi.

Tazmanya Denizcilik Koruma Programı görevlilerinin pazartesi gecesinden bu yana kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü Macquarie Heads bölgesindeki sığ sularda mahsur kalan 270 balinadan üçte birinin öldüğü açıklanmıştı. 

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Yeni bulunan gruptakiler dahil yaklaşık 300 balinanın ölmüş olabileceğinden endişe ediliyor. 

Macquarie Heads bölgesinde 3 grup halinde bulunan balinalardan hayatta kalanları kurtarmak için çaba harcayan yaklaşık 40 kişilik kurtarma ekibi, 25 balinayı sığ sulardan çıkarmayı başarmıştı.

Sığ sulardan kurtarılan balinaların açık denize çıkarma işlemleri devam ederken, deniz biyologları balinaları kurtarma görevinin günler alabileceğini belirtiyor. 

Bölgede balinaların karaya vurmasının yaygın olduğu ancak bu sayıda balinaya 10 yılı aşkındır rastlanmadığı ifade ediliyor. 

Yeni Zelanda'da 2018 yılında 200'den fazla pilot balina, bir hafta içinde farklı kıyılara vurarak can vermişti.

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Son Güncelleme: 23.09.2020 10:01
Anahtar Kelimeler:
Avustralyanın Tazmanya Eyaleti
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