Avustralya'da sel nedeniyle yaklaşık 18 bin kişi tahliye edildi

Yetkililer, selin etkili olduğu kasabalarda mahsur kalan yüzlerce kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Yeni Güney Galler eyaletinde şiddetli yağışların ardından görülen seller nedeniyle yaklaşık 18 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

Avustralya Meteoroloji Dairesi, şiddetli yağışların çarşamba gününe kadar devam edeceği tahmininde bulunurken bölgede yaklaşık 54 bin kişinin daha yerinden olabileceği belirtiliyor.

Seller nedeniyle çok sayıda ev sular altında kalırken, bazı evlerde büyük çaplı hasarlar meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

38 YERLEŞİM YERİ "DOĞAL AFET BÖLGESİ" İLAN EDİLDİ



Yeni Güney Galler Eyaleti Başbakanı Gladys Berejiklian ise eyalet genelinde 38 yerleşim yerinin "doğal afet bölgesi" ilan edildiğini duyurdu.

Sidney'in batısındaki bazı nehirlerdeki su seviyelerinin de rekor seviyelere ulaştığı yağışların devam etmesi durumunda, bölgedeki diğer nehirlerde de su seviyelerinin yükseleceği uyarısı yapıldı.



