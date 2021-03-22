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Avustralya'da sel nedeniyle yaklaşık 18 bin kişi tahliye edildi

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle yaklaşık 18 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği bildirildi.

22 Mart 2021 Pazartesi 11:00
Avustralya'da sel nedeniyle yaklaşık 18 bin kişi tahliye edildi
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Yetkililer, selin etkili olduğu kasabalarda mahsur kalan yüzlerce kişinin kurtarıldığını açıkladı.
Yeni Güney Galler eyaletinde şiddetli yağışların ardından görülen seller nedeniyle yaklaşık 18 bin kişi evlerinden tahliye edildi.
Avustralya Meteoroloji Dairesi, şiddetli yağışların çarşamba gününe kadar devam edeceği tahmininde bulunurken bölgede yaklaşık 54 bin kişinin daha yerinden olabileceği belirtiliyor. 
Seller nedeniyle çok sayıda ev sular altında kalırken, bazı evlerde büyük çaplı hasarlar meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

38 YERLEŞİM YERİ "DOĞAL AFET BÖLGESİ" İLAN EDİLDİ

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Başbakan Scott Morrison, afete ilişkin Parlamentoda yaptığı konuşmada, eyaletin kuzeyinde 35 yerleşim yerinde mahsur kalan yüzlerce kişinin kurtarıldığını, afette can kaybı olmadığını ancak temelleri zayıflayan binalar, yollar, ağaçlar ve elektrik hatlarıyla yükselen su seviyelerinin risk teşkil ettiğini söyledi.
Yeni Güney Galler Eyaleti Başbakanı Gladys Berejiklian ise eyalet genelinde 38 yerleşim yerinin "doğal afet bölgesi" ilan edildiğini duyurdu.
Sidney'in batısındaki bazı nehirlerdeki su seviyelerinin de rekor seviyelere ulaştığı yağışların devam etmesi durumunda, bölgedeki diğer nehirlerde de su seviyelerinin yükseleceği uyarısı yapıldı.

 

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Son Güncelleme: 22.03.2021 11:58
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