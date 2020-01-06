banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111851
ALTIN
302.726
DOLAR
5.9711
STERLİN
7.8531
EURO
6.6835
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
5 ayrı suçtan yargı önündeydi
5 AYRI SUÇTAN YARGI ÖNÜNDEYDİ
Kozmetik ürünleri çalan karı-koca yakalandı
SÜPERMARKETTEN HIRSIZLIK

Avustralya'da kuvvetli rüzgar yangınlara müdahaleyi güçleştiriyor

Avustralya'da yön değiştiren kuvvetli rüzgarın, itfaiyecilerin ülkenin güneydoğusunda kontrol altına alınamayan yangınlara müdahale çabalarını zorlaştırdığı ve yangınların yayılması riskini artırdığı bildirildi.

Avustralya'da kuvvetli rüzgar yangınlara müdahaleyi güçleştiriyor

Avustralya'da yön değiştiren kuvvetli rüzgarın, itfaiyecilerin ülkenin güneydoğusunda kontrol altına alınamayan yangınlara müdahale çabalarını zorlaştırdığı ve yangınların yayılması riskini artırdığı bildirildi.

06 Ocak 2020 Pazartesi 08:59
Avustralya'da kuvvetli rüzgar yangınlara müdahaleyi güçleştiriyor

BBC'nin haberine göre, Avustralya'da eylülden bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlara müdahale, artan hava sıcaklığı ve şiddetli rüzgarın etkisiyle güçleşiyor.

Yetkililer, hızı saatte 128 kilometreye kadar ulaşan ve yönünü güneye doğru çeviren kuvvetli rüzgarın, Yeni Güney Galler eyaletinde farklı noktalarda etkili olan yangınların yayılması riskini artırdığı bilgisini paylaştı.

Yeni Güney Galler İtfaiye ve Kurtarma biriminden yapılan açıklamada, gece yangınlara müdahale eden 4 itfaiyecinin yaralandığı belirtildi.

Eyaletin Kırsal İtfaiye Hizmeti Şefi Shane Fitzsimmons, haber kanalı 9News'e yaptığı açıklamada, dün yangınlarda "yüzlerce" evin yanmış olabileceğini söyledi.

Kırsal İtfaiye Hizmeti, eyaletteki yangınların 150 farklı noktada aktif olduğunu, bunlardan 64'ünün kontrol altına alınamadığını kaydetti.

Artan rüzgar hızının yangınları daha da alevlendirdiği güneydoğu Avustralya'nın bazı kesimlerinde dün hava sıcaklığı 40 dereceyi aşarken, Sydney kentinin batısındaki Penrith bölgesinde de 48,9 dereceye kadar ulaştı.

Diğer yandan, Victoria eyaletinde yangınlar nedeniyle mahsur kalan kişileri tahliye etmek için bölgeye askeri helikopterler gönderildi.

5 MİLYON HEKTAR ALAN YANDI

Avustralya'da eylülden bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti.

banner317
Farklı noktalarda devam eden ve 5 milyon hektar civarında alanı yok eden yangınlarda, 1500'den fazla ev kül oldu.

YANGINDAN ETKİLENEN BÖLGELERE YAKLAŞIK 3 BİN ASKERİ PERSONEL

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, dün, ülke genelinde kontrol altına alınamayan yangınlarla mücadelede destek için yaklaşık 3 bin askeri personelin görevlendirileceğini duyurmuştu.

Kriz sürecinde 4 yangın söndürme uçağı kiralamak için 20 milyon Avustralya doları (14 milyon dolar) harcanacağı bilgisini paylaşan Morrison, donanmaya ait "HMAS Adelaide" gemisinin, yangından etkilenen Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletleri kıyıları yakınlarındaki kişilerin tahliye işlemlerine destek için gönderildiğini belirtmişti.

BİNLERCE KİŞİ, BULUNDUKLARI YERLERİ TERK ETMEYE BAŞLAMIŞTI

Victoria eyaletine bağlı sahil kasabası Mallacoota'da etkili olan yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine deniz kenarına sığınan yaklaşık bin kişi, önceki gün donanmaya ait "MV Sycamore" ve "HMAS Choules" gemileriyle tahliye edilmişti.

Yetkililer, cuma günü, eyalet genelinde yangınlar nedeniyle 28 kişiden haber alınamadığını bildirmişti.

Diğer yandan, Yeni Güney Galler'de de yetkililer, perşembe günü, turistlerden cumartesiden önce güney kıyısı boyunca uzanan 250 kilometrelik alanı bir an evvel terk etmelerini istemişti.

Eyaletin bazı kesimlerinde binlerce kişi bulundukları yerleri terk etmeye başlamıştı.

Son Güncelleme: 06.01.2020 12:53
Anahtar Kelimeler:
Avustralya Yangınlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kenya'da ABD üssüne yönelik saldırı
Kenya'da ABD üssüne yönelik saldırı
Endonezya'daki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 66'ya çıktı
Endonezya'daki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 66'ya çıktı
Gafur: “Savaş için topraklarımızın kullanılmasına izin vermeyeceğiz“
Gafur: “Savaş için topraklarımızın kullanılmasına izin vermeyeceğiz“
Trump'tan İran'a yeni tehdit
Trump'tan İran'a yeni tehdit
Macron, Trump ile Süleymani'nin öldürülmesini görüştü
Macron, Trump ile Süleymani'nin öldürülmesini görüştü
KİK'den Süleymani'nin öldürülmesinin ardından taraflara sükunet çağrısı
KİK'den Süleymani'nin öldürülmesinin ardından taraflara sükunet çağrısı
Johnson, suçladığı Süleymani'nin “ölümüne ağlamayacaklarını“ belirtti
Johnson, suçladığı Süleymani'nin “ölümüne ağlamayacaklarını“ belirtti
İran nükleer anlaşmayı tamamen askıya aldı
İran nükleer anlaşmayı tamamen askıya aldı
İran’dan ABD'ye “askeri karşılık verilecek“ açıklaması
İran’dan ABD'ye “askeri karşılık verilecek“ açıklaması
“Altın Küre Ödülleri“ sahiplerini buldu
“Altın Küre Ödülleri“ sahiplerini buldu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim