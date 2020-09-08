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Avustralya'da Kovid-19'dan Can Kaybı 770'e Çıktı

YENİ ZELANDA'DA 6 KİŞİYE DAHA KORONAVİRÜS TEŞHİSİ KONULDU

08 Eylül 2020 Salı 10:01
Avustralya'da Kovid-19'dan Can Kaybı 770'e Çıktı
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YENİ ZELANDA'DA 6 KİŞİYE DAHA KORONAVİRÜS TEŞHİSİ KONULDU
 Avustralya'nın Victoria eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybetti, ülke genelinde 65 kişinin virüse yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 26 bin 387'ye, can kaybı 770'e yükseldi.
Kovid-19’un en fazla can kaybı ve vaka sayısı yaşanmasına neden olduğu Victoria eyaletinde 55, Yeni Güney Galler'de (NSW) 9, Queensland eyaletinde 1 kişiye daha virüs teşhisi konuldu.
Yeni vakalarla birlikte 26 bin 387 kişinin virüse yakalandığı Avustralya'da, 22 bin 599 kişi sağlığına kavuşurken, aktif vakalardan 32’si yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 295 kişinin tedavilerine çeşitli hastanelerde devam ediliyor.
Ülkenin Victoria eyaleti hariç diğer eyaletlerinde son haftalarda virüs nedeniyle can kaybı kaydedilmezken, son 24 saatte Victoria’da 8 kişinin daha ölmesiyle Avustralya genelindeki can kaybı 770'e çıktı.
Bugünkü can kayıplarıyla Victoria’da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 683’e çıkarken, NSW'de 52, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi hayatını kaybetmişti.
KURALLARA UYULMAZSA SYDNEY’DEKİ PLAJLAR KAPANACAK
Victoria'dan sonra Kovid-19'un en fazla etkili olduğu ve virüs nedeniyle 52 kişinin hayatını kaybettiği Yeni Güney Galler eyaletinin başkenti Sydney’deki plajların, sosyal mesafe kurallarına uyulmaması halinde geçen yaz olduğu gibi bu yaz da kapatılacağı açıklandı.

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NSW'de şu an yürürlükte bulunan kurallara göre, açık alanlarda dört metrekareye bir kişi kuralına uymak şartıyla, 20 kişinin gruplar halinde toplanmasına izin veriliyor.
Sydney'deki plajlarının yönetiminden sorumlu belediyeler, söz konusu kurallara dikkati çekerek, kalabalıkların Kovid-19 kısıtlamalarına aykırı davranarak plajlarda kuralları ihlal etmesi halinde, kentteki plajların yaz boyunca tekrar kapatılabileceğini ilan etti.
Kovid-19 vakalarının çoğaldığı mart ve nisan aylarında sosyal mesafe kurallarını uymayan binlerce kişinin plajlara akın etmesi üzerine ünlü Bondi Plajı'nın yanı sıra çok sayıda plaj kapatılmıştı.
YENİ ZELANDA'DA 6 YENİ VAKA
Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, dün gerçekleşen 4 bin 525 testin sonucuna göre 6 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.
Yeni vakalarla birlikte ülkedeki aktif vaka sayısının 123’e çıktığını açıklayan bakanlık, aktif vakalardan 2’si yoğun bakımda olmak üzere 4 Yeni Zelandalının çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü bildirdi.
Ülkede Kovid-19'un görüldüğü günden bu yana gerçekleştirilen testlerde virüse yakalandığı belirlenen 1782 kişiden 1635’i sağlığına kavuşurken, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetmişti.
 

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Son Güncelleme: 08.09.2020 10:24
Anahtar Kelimeler:
Kovid19Yeni ZelandaAvustralya
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