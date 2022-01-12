Avustralya'da koronavirüsün son kurbanı tavuklar oldu

Tavuk eti, Omicron varyantının son kurbanı oldu.
Kümes hayvanı tedarikçisi Ingham's'taki personel sıkıntısı nedeniyle, Avustralya'nın dört bir yanındaki raflar boş kaldı.Zincir fast food marketler ise menülerini eksiltmek zorunda kaldı.
Ingham's, satışlarını sadece sınırlı sayıda tüm tavuklar üzerinden götürmeye çalıştığını açıkladı.
Ingham salı günü Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'na yaptığı açıklamada, "Aralık 2021'de doğu Avustralya'da Omicron varyantın hızla yayılması, ortaya çıkan personel sıkıntısı, tedarik zinciri, operasyon, lojistik ve satış nedeniyle zorluk yaşanıyor" dedi