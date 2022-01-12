banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cumhurbaşkanlığı Eski Müsteşarı Tanova, kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı anlattı
Yarın Denktaş'ın ölüm yıldönümü
Faturamı öde oyum sana!
Faturamı öde oyum sana!
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Asgari ücret net 6 bin 90, brüt 7 bin TL olarak onaylandı
Son Dakika
Asgari ücrete onay!
banner404

Avustralya'da koronavirüsün son kurbanı tavuklar oldu

Ülkenin en büyük et tedarikçisinde çalışan personelin çoğunda COVID-19 tespit edilmesinin ardından Avustralyalıların tavukları tükendi.

12 Ocak 2022 Çarşamba 10:10
Avustralya'da koronavirüsün son kurbanı tavuklar oldu

Tavuk eti, Omicron varyantının son kurbanı oldu.

Kümes hayvanı tedarikçisi Ingham's'taki personel sıkıntısı nedeniyle, Avustralya'nın dört bir yanındaki raflar boş kaldı.

banner341
Zincir fast food marketler ise menülerini eksiltmek zorunda kaldı.

Ingham's, satışlarını sadece sınırlı sayıda tüm tavuklar üzerinden götürmeye çalıştığını açıkladı.

Ingham salı günü Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'na yaptığı açıklamada, "Aralık 2021'de doğu Avustralya'da Omicron varyantın hızla yayılması, ortaya çıkan personel sıkıntısı, tedarik zinciri, operasyon, lojistik ve satış nedeniyle zorluk yaşanıyor" dedi

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa Birliği'nde büyük ölçekli siber saldırı tatbikatı yapılacak
Avrupa Birliği'nde büyük ölçekli siber saldırı tatbikatı yapılacak
Omicron Güney Afrika'dan önce Kanada'da tespit edildi
Omicron Güney Afrika'dan önce Kanada'da tespit edildi
İngiliz hükümdarının ikametgahı uçuşa yasaklanıyor
İngiliz hükümdarının ikametgahı uçuşa yasaklanıyor
Kanada'da aşısız kişilere yeni sağlık vergisi geliyor
Kanada'da aşısız kişilere yeni sağlık vergisi geliyor
Sudan krizinin çözümü için girişim başlatıldı
Sudan krizinin çözümü için girişim başlatıldı
AB, Kuzey Kore'nin füze denemelerini kınadı
AB, Kuzey Kore'nin füze denemelerini kınadı
AB'ye yasa dışı girişler 2021'de yüzde 57 arttı
AB'ye yasa dışı girişler 2021'de yüzde 57 arttı
İsrail, COVID-19'la mücadelede ekonomiden taviz vermeyecek
İsrail, COVID-19'la mücadelede ekonomiden taviz vermeyecek
Rusya'da huzurevinde yangın
Rusya'da huzurevinde yangın
Dünya Bankası küresel büyüme tahminini düşürdü
Dünya Bankası küresel büyüme tahminini düşürdü

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim