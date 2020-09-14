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Avustralya'da Göç Yolunu Kaybeden 16 Metrelik Dev Balinalar Timsahlarla Dolu Nehre Girdi

Avustralya'nın kuzeyinde göç yolunu kaybeden 16 metre uzunluğundaki 3 kambur balinanın Doğu Timsah Nehri'ne girdiği bildirildi.

14 Eylül 2020 Pazartesi 15:40
Avustralya'da Göç Yolunu Kaybeden 16 Metrelik Dev Balinalar Timsahlarla Dolu Nehre Girdi
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Avustralya'nın kuzeyinde göç yolunu kaybeden 16 metre uzunluğundaki 3 kambur balinanın Doğu Timsah Nehri'ne girdiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, yetkililer, göç yolunda kaybolan balinaların yanlışlıkla timsahların yoğunlukta olduğu Doğu Timsah Nehri'ne girdiğini açıkladı.

Yaklaşık 16 metre uzunluğundaki kambur balinaların timsahlar tarafından rahatsız edilme ihtimalinin düşük olduğunu vurgulayan yetkililer, balinaların ancak nehrin sığ kısımlarında mahsur kalmaları durumunda timsahlara yem olabileceklerini belirtti.

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Yetkililer, böyle bir durumun Avustralya'da ilk defa yaşandığını aktardı.

Balinalardan 2'sinin nehirden çıkmayı başardığı ve diğerinin de okyanusa dönmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Uzmanlar, balinaların Antarktika'ya yakın sulara dönüş güzergahında olduğunu tahmin ediyor.

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Son Güncelleme: 14.09.2020 15:46
Anahtar Kelimeler:
Avustralya
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