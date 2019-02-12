Avustralya'da dev yılan kanguruyu yuttu

QUEENSLAND EYALETİNDE DEV YILAN KANGURUYU YUTARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Avustralya'nın Queensland eyaletinin kuzeyinde yakaladığı kanguruyu yutan dev yılanın fotoğraf ve görüntüleri yayınlandı.

Queensland'da faaliyet gösteren yılan nakliyesi ve yeniden yerleştirme şirketi JMB Reptiles, sosyal medya hesabından eyaletin kuzeyindeki bir kasaba yakınlarında kanguruyu yutan yılanın görüntü ve fotoğraflarını servis etti.

Şirket görüntüleri, "Bu gecenin menüsü wallaby'ye (kanguru familyasının bir türü) benziyor." başlığıyla paylaştı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, yılanın keseli hayvanı yutmak için ağzını ne kadarda açabildiğini görmekten ürktüklerini belirtirken, bazıları da doğal hayattaki mücadeleyi paylaştığı için şirkete teşekkür etti.