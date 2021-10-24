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Avustralya'da Delta varyantı yayılmaya devam ediyor

Avustralya’da koronavirüsün Delta varyantının etkisindeki eyaletlerden Yeni Güney Galler (NSW), Victoria ve Avustralya Başkent Bölgesi’nde (ACT) son 24 saatte 2 bin 240 vaka kaydedildi, 15 kişi yaşamını yitirdi.

24 Ekim 2021 Pazar 08:15
Avustralya'da Delta varyantı yayılmaya devam ediyor

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, ülkedeki COVID-19 vakalarından 1935’i Victoria eyaletinde, 296’sı NSW’de, 9’u da ACT’de kaydedildi.

Ülkenin diğer eyaletlerinde COVID-19’dan yeni can kaybı ve vaka sayısı kaydedilmezken, Victoria’da 11, NSW’de 4 kişinin daha virüsten öldüğü açıklandı.

Yeni vaka ve can kayıplarıyla Avustralya’da COVID-19’a yakalananların sayısı 158 bin 612’ye çıkarken, virüsten ölenlerin sayısı da 1637’ye yükseldi.

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Halen 28 bin 524 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 282'si yoğun bakımda olmak üzere 1377 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Yeni Zelanda’da 85 kişi daha COVID-19’a yakalandı

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, 5’i ülkeye dönenler arasında olmak üzere son 24 saatte 85 kişiye daha COVID-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Salgına karşı sıkı tedbirlerin yürürlükte olduğu ülkedeki toplam 1153 aktif vakadan, 4’ü yoğun bakımda olma üzere 50 kişinin hastanede tedavisi sürüyor.

Bugüne kadar 5 bin 638 COVID-19 vakası görülen Yeni Zelanda’da, virüse yakalanan 28 kişi hayatını kaybetti.

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Son Güncelleme: 24.10.2021 08:42
Anahtar Kelimeler:
AvustralyaDelta Varyantı
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