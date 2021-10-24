Avustralya'da Delta varyantı yayılmaya devam ediyor

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, ülkedeki COVID-19 vakalarından 1935’i Victoria eyaletinde, 296’sı NSW’de, 9’u da ACT’de kaydedildi.
Ülkenin diğer eyaletlerinde COVID-19’dan yeni can kaybı ve vaka sayısı kaydedilmezken, Victoria’da 11, NSW’de 4 kişinin daha virüsten öldüğü açıklandı.
Yeni vaka ve can kayıplarıyla Avustralya’da COVID-19’a yakalananların sayısı 158 bin 612’ye çıkarken, virüsten ölenlerin sayısı da 1637’ye yükseldi.
Yeni Zelanda’da 85 kişi daha COVID-19’a yakalandı
Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, 5’i ülkeye dönenler arasında olmak üzere son 24 saatte 85 kişiye daha COVID-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.
Salgına karşı sıkı tedbirlerin yürürlükte olduğu ülkedeki toplam 1153 aktif vakadan, 4’ü yoğun bakımda olma üzere 50 kişinin hastanede tedavisi sürüyor.
Bugüne kadar 5 bin 638 COVID-19 vakası görülen Yeni Zelanda’da, virüse yakalanan 28 kişi hayatını kaybetti.