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Avustralya'da 12-15 yaş için BioNTech aşısına onay verildi

Avustralya'nın bağımsız ilaç düzenleme kurumu Terapötik Ürünler İdaresi, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının 12-15 yaş grubundakilere vurulmasına onay verdi.

23 Temmuz 2021 Cuma 09:48
Avustralya'da 12-15 yaş için BioNTech aşısına onay verildi

TGA’dan yapılan yazılı açıklamada, "12 ila 15 yaş grubundakilerle yapılan klinik çalışmalar da dahil olmak üzere, güvenlik ve etkinliği destekleyen mevcut verilerin dikkatli şekilde değerlendirilmesinin ardından Pfizer/BioNTech’in COVID-19 aşısının geçici kullanımına onay verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

TGA, daha önce Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen "BNT162b2" adındaki koronavirüs aşısının 16 yaş üzerindeki Avustralyalılara uygulanmasına izin vermişti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Avustralya Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, "TGA, bu yaş grubuna uygulanacak Pfizer aşısı için onay vermeden önce yerel ve uluslararası kanıtları kapsamlı ve bağımsız olarak değerlendirdi" dedi.

Hunt, 40 yaş altı Avustralyalıların ilk Pfizer aşısını vurulabilecekleri tahmini zaman çizelgesinin, eylül ayının sonu olarak belirlendiğini söyledi.

TAG’ın onayının ardından aşının kullanıma sunulması için yaş kategorisinde hangi gruplara öncelik tanınacağı konusundaki kararı Avustralya Aşılama Teknik Danışma Grubu (ATAGI) verecek.

ATAGI tarafından onay verilmesiyle, bağışıklık sistemi zayıf veya altta yatan tıbbi durumları olan çocukların aşılanmasının hızlı şekilde yapılması bekleniyor.

İlk vakanın 25 Ocak 2020’de kaydedildiği Avustralya’da virüse yakalanan 32 bin 579 Avustralyalıdan 915’i hayatını kaybetti.

Son haftalarda Delta varyantının yükselişe geçtiği ülkedeki 1700 aktif vakadan 30’u yoğun bakımda olmak üzere 155 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Can kayıpları artıyor

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Delta varyantının yayılmasına karşı mücadelenin sürdüğü Avustralya’da son 24 saatte 152 kişi daha virüse yakalandı, bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 916’ya yükseldi.

Delta varyantının en fazla etkili olduğu eyaletlerden Yeni Güney Galler’de (NSW) 136, Victoria’da 14, Güney Avustralya (SA) ve Queensland’da birer kişiye COVID-19 teşhisi konulduğu, NSW’de virüse yakalanan bir kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı.

Yaşanan can kaybıyla ülke genelinde ölü sayısı 916’ya çıktı.

Sydney’de " ulusal acil durum" ilan edildi

NSW Eyalet Sağlık Müsteşarı Kerry Chant, eyaletin başkenti Sydney’de süren tam kapanma ve tedbirlere rağmen Delta varyantının önlememesi üzerine "ulusal acil durum" ilan ettiklerini duyurdu.

Özellikle Sydney’in güneybatı ve batı banliyölerindeki durumun artık "ulusal bir acil durum" olarak kabul edildiğini vurgulayan Chant, "Bugün federal hükümete bunun ulusal bir acil durum olduğunu ve vaka sayılarını azaltmak için ek önlemler gerektirdiğini bildirdim." ifadesini kullandı.

Ülkede virüse yakalanan 32 bin 579 Avustralyalıdan 916’sı hayatını kaybetti, 1700 aktif vakadan 30’u yoğun bakımda olmak üzere 155 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Yeni Zelanda’da Avustralya ile karantinasız seyahatler askıya alındı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Başbakanlığın resmi sitesinden Sağlık Bakanı Chris Hipkins ile yaptığı ortak açıklamada, Avustralya ile ülkesi arasındaki karantinasız uçuşların en az 8 hafta süreyle askıya alındığını duyurdu.

Delta varyantının Avustralya’da yayılmasından dolayı aldıkları kararın bu gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceğini ve ülkelerine dönecek Yeni Zelandalıların Avustralya’daki havalimanlarında teste tabi tutulacaklarını belirten Başbakan Ardern, ‘‘Her yolcu, uçmadan önce durdurulacak ve kontrol edilecek" dedi.

Yeni Zelanda’da COVID-19’a yakalanan 2 bin 855 kişiden 2 bin 749’u sağlığına kavuştu, 80 aktif vakanın bulunduğu ülkede 26 kişi hayatını kaybetti. Hastanede Kovid-19'lu hastanın bulunmadığı ülkedeki aktif vakalar, karantina merkezlerinde tutuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
AvustralyaBiontech Aşısı
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