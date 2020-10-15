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Avustralya 3 ülkeye hava ulaşımını açmaya hazırlanıyor

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Japonya, Singapur ve Güney Kore'ye hava ulaşımının yeniden açılmasına öncelik vereceğini açıkladı.

15 Ekim 2020 Perşembe 09:27
Avustralya 3 ülkeye hava ulaşımını açmaya hazırlanıyor
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Queensland eyaletinde yayın yapan 4CA Radyosu’na konuşan Başbakan Morrison, Yeni Zelanda'dan sonra, Japonya, Singapur ve Güney Kore’nin liderleriyle havayollarının yeniden açılması için görüştüğünü söyledi.

Japonya, Singapur ve Güney Kore’nin Kovid-19 salgıyla mücadelesini öven Morrison, Morrison, "Muhtemelen önümüzdeki yıl neler yapabileceğimizi görmek için temasta bulunduğumuz birkaç ülke var. Bu konuda acele etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Avustralya, yarından itibaren Kovid-19 vakası görülmeyen Yeni Zelanda'dan gelecek yolculara, otel karantinasına girmeden ülkeye giriş yapmalarına izin verecek.

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Ancak Yeni Zelanda, Avustralya'dan gelen vatandaşlara ülkeye girişlerinde, iki hafta boyunca karantina uygulamaya devam edecek.

Son 24 saat içinde Kovid-19’dan can kaybının yaşanmadığı Avustralya’da 13’ü yurt içinde 5’i de yurt dışından dönen toplam 18 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Günlerdir yurt içinde Kovid-19 vakası kaydedilmeyen Yeni Zelanda’da ise yurt dışından dönen 2 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Avustralya’da Kovid-19 nedeniyle 904 kişi hayatını kaybederken Yeni Zelanda’da virüsten 25 kişi yaşamını yitirdi.


 

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Son Güncelleme: 15.10.2020 09:33
Anahtar Kelimeler:
Scott MorrisonAvustralya Hava Ulaşımı
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